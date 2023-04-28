Соцсеть Clubhouse уволит половину сотрудников

Социальная сеть Clubhouse, созданная для общения с помощью голоса, уволит половину своего штата. Об этом стало известно из блога компании.
Руководство Clubhouse заявило, что сожалеет о сокращении, но считает его «абсолютно необходимым». По словам создателей проекта, соцсети необходимо развиваться, «чтобы найти свою роль в мире».
«По мере того, как мир открылся после ковида, многим людям стало труднее находить своих друзей в Clubhouse и вписывать долгие беседы в свою повседневную жизнь», — пояснили в компании.
В сегодняшнем Clubhouse, как отметили его представители, командам трудно координировать свои действия. Из‑за этого многие «блестящие, креативные люди остаются недостаточно используемыми».
Компания пообещала поддержать сотрудников, которым предстоит увольнение. Им выплатят зарплату за четыре месяца, а также сохранят медицинскую страховку до конца августа. Кроме того, работники смогут оставить себе ноутбуки и получат поддержку в трудоустройстве. Также Clubhouse позаботится о визах экс-сотрудников.
«Мы всегда будем благодарны за ту роль, которую каждый из вас сыграл в строительстве Clubhouse, и мы бы немедленно наняли любого из вас, если бы могли. Наша надежда состоит в том, чтобы восстановиться и однажды заслужить право на это», — заявили Пол Дэвисон и Рохан Сет.