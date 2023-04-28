Соцсеть Clubhouse уволит половину сотрудников

«Мы всегда будем благодарны за ту роль, которую каждый из вас сыграл в строительстве Clubhouse, и мы бы немедленно наняли любого из вас, если бы могли. Наша надежда состоит в том, чтобы восстановиться и однажды заслужить право на это», — заявили Пол Дэвисон и Рохан Сет.