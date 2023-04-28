В Петербурге не будут разводить мосты в ночь на 2 мая

Отмечается, что решение принято в соответствии с постановлением петербургского правительства № 1480 «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», в котором прописано, что мосты не разводятся в нерабочие праздничные дни. При этом информацию об отмене разводки мостов в те же даты 2022 года «Афиша Daily» на сайте комитета не обнаружила.