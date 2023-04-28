В Петербурге не будут разводить мосты в ночь на 2 мая

Власти Петербурга отменили разводку мостов в ночь с 1 на 2 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.
Причину такого решения в комитете описали коротко: «Мосты не разводятся в связи с Праздником Весны и Труда».
Отмечается, что решение принято в соответствии с постановлением петербургского правительства № 1480 «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», в котором прописано, что мосты не разводятся в нерабочие праздничные дни. При этом информацию об отмене разводки мостов в те же даты 2022 года «Афиша Daily» на сайте комитета не обнаружила.
Подробный график разводки мостов в Петербурге с точными часами, когда проезд по ним недоступен, можно найти на сайте «Мостотреста».