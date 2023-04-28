На ВДНХ открылась выставка «Жить дружно», посвященная 110-летию российской анимации

«Российская анимация — совершенно особенное явление в культуре страны, прямое доказательство того, насколько люди разных поколений дорожат понятиями „доброта“, „дружба“. Мультфильмы всегда были частью культурного обмена и воспитания. С их помощью детям рассказывают о главных ценностях: творчестве, взаимоподдержке, бережном отношении к близким и окружающей среде. Об анимации хочется говорить не только экранным языком. Экспозиционное представление ее достижений — возможность узнать об отрасли больше. На ВДНХ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив открывается долгожданная выставка. В ней — десятки героев, сотни советских и российских мультфильмов „сложились“ в одну анимационную летопись. Структурно продуманную, понятную взрослым и детям. Я желаю выставочному проекту большого успеха, очередей из посетителей и аншлагов у каждого из стендов».

Роман Карманов Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив