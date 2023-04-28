На ВДНХ открылась выставка «Жить дружно», посвященная 110-летию российской анимации

28 апреля в павильоне «Космос» на ВДНХ запустилась выставка «Жить дружно» киностудии «Союзмультфильм», Фонда поддержки анимации и компании Planet 9, посвященная 110-летию отечественной анимации. Она расскажет историю российского мультпроизводства от его истоков до наших дней, рассказали «Афише Daily» создатели выставки.
Экспонаты выставки расположены последовательно, в хронологическом порядке. В ее начале можно увидеть декорации и артефакты из анимационных фильмов режиссера Владислава Старевича, игровые куклы из «38 попугаев», а также мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.
Также гости смогут ознакомиться с эскизами выдающихся аниматоров, включая Леонида Амальрика, Александра Винокурова, Льва Мильчина, Евгения Мигунова, Анатолия Савченко, Аркадия Тюрина, Леонида Шварцмана, Франчески Ярбусовой и Юло Соостера. Отдельно организаторы выделяют работы Александра Петрова («Старик и море»), который работает в уникальной технике «ожившей живописи».
«Частью выставки станут материалы из госархивов, в первую очередь, из фондов Центрального музея кино — то, что позволяет ощутить кардиограмму будущего фильма, его „сердцебиение“. Это сценарии, эскизы художников-постановщиков, раскадровки для творческой группы, первые наброски образов персонажей», — говорит один из кураторов выставки, историк анимации Павел Шведов.
В современной части экспозиции будут транслироваться популярные картины последних лет. В их числе: «Три кота», «Смешарики», «Карлик Нос», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Маша и Медведь», «Фиксики», «Простоквашино», «Приключения Пети и Волка», «Оранжевая корова», «Умка», «Лунтик», «Снежная королева», «Белка и Стрелка».
Экспозиция создана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минкультуры России, «Сбера», РЖД и онлайн-кинотеатра Okko. Также в ее разработке принимали участие крупнейшие российские анимационные студии.
Выставка «Жить дружно» будет открыта с 28 апреля по 1 октября 2023 года. Билеты можно найти на сайте «Афиши».