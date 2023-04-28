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На ВДНХ открылась выставка «Жить дружно», посвященная 110-летию российской анимации

Виктория Шанина
Сегодня в 17:48

28 апреля в павильоне «Космос» на ВДНХ запустилась выставка «Жить дружно» киностудии «Союзмультфильм», Фонда поддержки анимации и компании Planet 9, посвященная 110-летию отечественной анимации. Она расскажет историю российского мультпроизводства от его истоков до наших дней, рассказали «Афише Daily» создатели выставки.

Экспонаты выставки расположены последовательно, в хронологическом порядке. В ее начале можно увидеть декорации и артефакты из анимационных фильмов режиссера Владислава Старевича, игровые куклы из «38 попугаев», а также мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.

Также гости смогут ознакомиться с эскизами выдающихся аниматоров, включая Леонида Амальрика, Александра Винокурова, Льва Мильчина, Евгения Мигунова, Анатолия Савченко, Аркадия Тюрина, Леонида Шварцмана, Франчески Ярбусовой и Юло Соостера. Отдельно организаторы выделяют работы Александра Петрова («Старик и море»), который работает в уникальной технике «ожившей живописи».

«Частью выставки станут материалы из госархивов, в первую очередь, из фондов Центрального музея кино — то, что позволяет ощутить кардиограмму будущего фильма, его „сердцебиение“. Это сценарии, эскизы художников-постановщиков, раскадровки для творческой группы, первые наброски образов персонажей», — говорит один из кураторов выставки, историк анимации Павел Шведов.

В современной части экспозиции будут транслироваться популярные картины последних лет. В их числе: «Три кота», «Смешарики», «Карлик Нос», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Маша и Медведь», «Фиксики», «Простоквашино», «Приключения Пети и Волка», «Оранжевая корова», «Умка», «Лунтик», «Снежная королева», «Белка и Стрелка».

«Российская анимация — совершенно особенное явление в культуре страны, прямое доказательство того, насколько люди разных поколений дорожат понятиями „доброта“, „дружба“. Мультфильмы всегда были частью культурного обмена и воспитания. С их помощью детям рассказывают о главных ценностях: творчестве, взаимоподдержке, бережном отношении к близким и окружающей среде. Об анимации хочется говорить не только экранным языком. Экспозиционное представление ее достижений — возможность узнать об отрасли больше. На ВДНХ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив открывается долгожданная выставка. В ней — десятки героев, сотни советских и российских мультфильмов „сложились“ в одну анимационную летопись. Структурно продуманную, понятную взрослым и детям. Я желаю выставочному проекту большого успеха, очередей из посетителей и аншлагов у каждого из стендов».
Роман Карманов
Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив

Экспозиция создана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минкультуры России, «Сбера», РЖД и онлайн-кинотеатра Okko. Также в ее разработке принимали участие крупнейшие российские анимационные студии.

Выставка «Жить дружно» будет открыта с 28 апреля по 1 октября 2023 года. Билеты можно найти на сайте «Афиши».

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