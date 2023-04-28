Протодиакона Андрея Кураева лишили священного сана

Патриарх Кирилл лишил священного сана протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится на сайте Московской епархии.
Два года назад Епархиальный суд Москвы решил лишить Кураева сана, но на это решение был наложен мораторий, чтобы дать протодиакону «время переосмыслить свою позицию и возвратиться на путь Церкви».
С тех пор, по мнению патриарха, Кураев «не проявил ни на словах, ни в делах признаков покаяния и в том числе не прекратил свою деструктивную деятельность».
«Право сослужения с нынешним патриархом Кириллом, то есть с таким, каким он себя сделал, это сомнительная честь. Добиваться ее не считал и не считаю нужным», — прокомментировал Кураев решение патриарха у себя в фейсбуке*.
Кураев — один из самых цитируемых священников в СМИ и соцсетях. Зачастую его мнение расходится с официальной позицией РПЦ. К примеру, в 2012 году он выступил в защиту Pussy Riot, а в 2013-м назвал «постыдной» позицию патриарха по фильму «Матильда».
Поводом для решения лишить его сана в декабре 2020 года стало высказывание Кураева об умершем от коронавируса настоятеле Богоявленского кафедрального собора Москвы, протоиерее Александре Агейкине. В своем ЖЖ Кураев назвал его «недопротопресвитером» и «тупым карьеристом, сделавшем карьеру в сфере ВИП-сервиса». Патриарх счел поведение священнослужителя безнравственным и «особенно циничным», а суд увидел в словах протодиакона признаки «хулы на Церковь».
В августе 2023 года Кураева оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье о дискредитации армии. Поводом стал его пост в ЖЖ, где священник рассуждал о событиях на Украине и Гражданской войне в России.
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