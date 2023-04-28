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На кондитера из Москвы составили протокол о дискредитации армии из‑за антивоенных тортов

Виктория Шанина
Сегодня в 17:06

Измайловский суд Москвы признал виновной в дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) кондитера Анастасию Чернышеву. Об этом рассказала адвокат от «ОВД-Инфо»* Юлия Евдокимова, которая помогала девушке. Позже Анастасия также подтвердила эту информацию в своих соцсетях.

Кондитер получила штраф в размере 35 тыс. рублей. Причиной стали антивоенные надписи на ее тортах.

«Все в порядке! 35 [тыс. рублей] штраф получаем мы с тортиками за дискредитацию ВС РФ», — написала Анастасия.

Как отмечает «ОВД-Инфо», полиция обратила внимание на Чернышеву и ее торты после публикации «Царьграда». 27 апреля девушку задержали у нее дома.

* «ОВД-инфо» внесено Минюстом в список иноагентов.

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Анастасия Чернышева
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