На кондитера из Москвы составили протокол о дискредитации армии из‑за антивоенных тортов

Измайловский суд Москвы признал виновной в дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) кондитера Анастасию Чернышеву. Об этом рассказала адвокат от «ОВД-Инфо»* Юлия Евдокимова, которая помогала девушке. Позже Анастасия также подтвердила эту информацию в своих соцсетях.
Кондитер получила штраф в размере 35 тыс. рублей. Причиной стали антивоенные надписи на ее тортах.
«Все в порядке! 35 [тыс. рублей] штраф получаем мы с тортиками за дискредитацию ВС РФ», — написала Анастасия.
Как отмечает «ОВД-Инфо», полиция обратила внимание на Чернышеву и ее торты после публикации «Царьграда». 27 апреля девушку задержали у нее дома.
* «ОВД-инфо» внесено Минюстом в список иноагентов.