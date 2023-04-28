На кондитера из Москвы составили протокол о дискредитации армии из‑за антивоенных тортов

Измайловский суд Москвы признал виновной в дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) кондитера Анастасию Чернышеву. Об этом рассказала адвокат от «ОВД-Инфо»* Юлия Евдокимова, которая помогала девушке. Позже Анастасия также подтвердила эту информацию в своих соцсетях.