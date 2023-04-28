Самые короткие и обтягивающие шорты Фредди Меркьюри ушли с молотка

Кожаные обтягивающие шорты Фредди Меркьюри ушли с молотка за 14 тыс. фунтов (около 1,39 млн рублей по нынешнему курсу). Об этом говорится на сайте британского аукционного дома Omega Auctions.
Имя покупателя не раскрывается. Сообщается только, что он не из Великобритании. Изначально лот оценивался в 5000–10 000 фунтов. Его новый обладатель получил письмо о подлинности шорт, подписанное секретарем фан-клуба группы Джеки Ганном.
Короткие черные шорты были сшиты для фронтмена Queen на заказ. Он надевал их на нескольких концертах, включая выступление группы в Бирмингемском выставочном центре 6 декабря 1980 года.
Шорты также упоминаются в книге «Как все начиналось» («Queen As It Began: The Authorised Biography», 1992), написанной Ганном: «Фредди решил попытаться шокировать публику своим сценическим костюмом для выхода на бис: самая короткая, самая узкая пара черных кожаных шорт, которую он смог найти, — они не оставляли много воображению, но никто не жаловался».
Недавно подруга Меркьюри Мэри Остин решила выставить на аукцион 1500 личных вещей музыканта и принадлежавших ему предметов искусства. Торги пройдут на Sotheby’s в сентябре.
Среди представленных лотов будут любимый жилет Меркьюри с портретами его шести кошек, акустическая гитара, на которой музыкант написал песню «Crazy Little Thing Called Love», корона из гастрольного тура 1980-х, а также полотна Матисса, Шагала и Пикассо. Предполагается, что вещи Меркьюри принесут более 6 млн фунтов.