Путин подписал указ о пожизненном сроке за госизмену

Указом Путин одобрил внесение поправок в статью 275 УК («Государственная измена»). Она предусматривает ответственность за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника, а также оказание финансовой, технической, консультационной и другой помощи иностранному государству, деятельность которого направлена против России.