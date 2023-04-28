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Путин подписал указ о пожизненном сроке за госизмену

Виктория Шанина
Сегодня в 16:04

Владимир Путин подписал указ, по которому в России вводится наказание в виде пожизненного заключения под стражу за госизмену. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом Путин одобрил внесение поправок в статью 275 УК («Государственная измена»). Она предусматривает ответственность за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника, а также оказание финансовой, технической, консультационной и другой помощи иностранному государству, деятельность которого направлена против России.

Ранее за эти преступления было предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Поправки об ужесточении наказания за госизмену внесли в Госдуму в начале апреля. Спустя 10 дней нижняя палата парламента приняла поправки, а еще через неделю их одобрил Совет Федерации.

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