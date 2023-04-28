С 1 июля психологи начнут принимать пациентов в поликлиниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
По его словам, сейчас идет серьезная работа по подготовке, включая тестирования в регионах страны. «Создаются медицинские психологи в каждой поликлинике», — подчеркнул Мурашко.
В декабре 2022 года министр заявил, что в стране необходимо развивать психолого-психиатрическую помощь. «Здесь важно активное участие регионов», — сказал он тогда.
Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых назвал напрасным отсутствие внимания властей к развитию психологической службы в стране. По словам президента, 15% россиян нуждаются в психологической помощи, а среди молодежи этот показатель равен 35%.