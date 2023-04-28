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Психологи начнут принимать пациентов в поликлиниках

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:34

С 1 июля психологи начнут принимать пациентов в поликлиниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

По его словам, сейчас идет серьезная работа по подготовке, включая тестирования в регионах страны. «Создаются медицинские психологи в каждой поликлинике», — подчеркнул Мурашко.

В декабре 2022 года министр заявил, что в стране необходимо развивать психолого-психиатрическую помощь. «Здесь важно активное участие регионов», — сказал он тогда.

Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых назвал напрасным отсутствие внимания властей к развитию психологической службы в стране. По словам президента, 15% россиян нуждаются в психологической помощи, а среди молодежи этот показатель равен 35%.

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Владимир ПутинМихаил Мурашко
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