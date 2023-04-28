Николас Алахвердян, он же Николас Росси и Артур Найт: как аферист из США выдает себя за профессора

Незадолго до инсценировки своей смерти в начале 2020 года Росси узнал, что ФБР расследует его мошенническую деятельность. Его приемная мать Шэрон Лейн утверждала, что мужчина открыл 22 кредитные карты на имя ее мужа, задолжав почти 200 тыс. долларов. На этом он не закончил: по разным данным, после «смерти» Росси переехал в Канаду, где выдавал себя за маркетолога по имени Николас Найт-Браун и обманул местную бизнес-леди на 40 тыс. долларов: Росси наняли для продвижения телесериала о веганском образе жизни за зарплату в 100 тыс. долларов в год, но он не сделал ничего.