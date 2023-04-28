Николас Алахвердян, он же Николас Росси и Артур Найт: как аферист из США выдает себя за профессора

В декабре 2021 года британского профессора Университета Глазго Артура Найта, находящегося в больнице из‑за COVID-19, задержали. Его разыскивали власти США по обвинению в изнасиловании и других преступлениях. Суд утверждает, что за Артура Найта себя выдает аферист Николас Росси, но тот до последнего это отрицает.
Николас Росси, который известен сразу под несколькими псевдонимами — Николас Алахвердян, Николас Алахвердян-Росси, Николас Эдвард Росси, Ник Алан, Николас Браун, Артур Браун, — давно разыскивается в связи с делом о сексуализированном насилии в штате Юта. А в штате Род-Айленд человека с фамилией Алахвердян знали как местного активиста и известного критика государственной системы защиты детей, пока он якобы не умер из‑за рака в 2020 году.
В апреле Артур Найт, тот самый профессор из Шотландии, появился в новостном шоу «Dateline NBC» вместе с предполагаемой женой Мирандой Николас. Зрители увидели мужчину в инвалидной коляске, в пиджаке, круглых очках и кислородной маске. Он жаловался, что люди не верят ему и обвиняют во вранье.
«Мы были нормальной семьей, но благодаря СМИ наша жизнь изменилась. Я бы хотел вновь стать нормальным мужем. Но я не могу, потому что я не могу дышать, не могу ходить», — сказал предполагаемый Артур Найт дрожащим голосом. Он попросил сидящую рядом женщину помочь ему встать, но якобы не смог устоять на ногах и секунды.
Его предполагаемая жена Миранда утверждает, что Найт никогда не причинял ей боль: «Я знаю правду. Я знаю, что он невиновен, и я знаю, что он не насильник, — на 100%. Мы будем бороться вместе, и настанет время, когда мы откроем бутылку шампанского и вернемся к нашей нормальной жизни как нормальная пара, заново начнем нашу жизнь с нашими прекрасными собаками».
Ведущая в ответ заявила, что многие зрители не верят в крокодиловы слезы Найта и уверены, что профессор Найт — это Николас Алахвердян. После этого герой шоу закатил истерику, начал тяжело дышать и уверять, что не является этим человеком: «Я не знаю, как объяснить это понятнее!»
Шотландская полиция арестовала Росси в 2021-м после того, как персонал больницы в Глазго увидел на его теле знакомые татуировки — такие же фигурировали в ориентировках Интерпола. По словам Росси, врачи или правоохранители нарисовали татуировки на его теле и изменили отпечатки пальцев, когда он находился в коматозном состоянии. Однако это не помешало суду заключить, что Найт и Росси — это один и тот же человек.
Росси, он же Алахвердян, не раз попадал в полицию. Но два самых серьезных обвинения против него — это изнасилование и мошенничество.
Бывшая девушка Росси обвинила мужчину в сексуализированном насилии. В 2008 году он пригласил девушку, которой на тот момент был 21 год, к себе домой в штате Юта под предлогом возвращения долга и, по ее словам, изнасиловал.
После этого в изнасиловании Росси обвинили еще несколько женщин. Следователи выяснили, что Росси угрожал жертвам самоубийством, если встречал неподчинение, а уже в полиции утверждал, что «женщина была агрессором», «психически неуравновешенной и слишком эмоциональной».
Незадолго до инсценировки своей смерти в начале 2020 года Росси узнал, что ФБР расследует его мошенническую деятельность. Его приемная мать Шэрон Лейн утверждала, что мужчина открыл 22 кредитные карты на имя ее мужа, задолжав почти 200 тыс. долларов. На этом он не закончил: по разным данным, после «смерти» Росси переехал в Канаду, где выдавал себя за маркетолога по имени Николас Найт-Браун и обманул местную бизнес-леди на 40 тыс. долларов: Росси наняли для продвижения телесериала о веганском образе жизни за зарплату в 100 тыс. долларов в год, но он не сделал ничего.
В январе 2020 года Росси сообщил, что у него диагностировали лимфому. В следующем месяце новостные агентства сообщили о смерти Алахвердяна, сославшись на анонимные показания его семьи и его некролог. В смерть мужчины поверили не все, поскольку это произошло сразу после того, как ФБР начало против него расследование о мошенничестве, а полиция Род-Айленда выдвинула обвинения в изнасилованиях.
После задержания Росси в Шотландии США добиваются его экстрадиции. За время расследования, тянущегося с 2021 года, Росси не приходил на судебные заседания, объясняя неявку плохим состоянием здоровья. В августе 2022-го его оштрафовали на 400 фунтов стерлингов из‑за угроз медицинскому персоналу: когда Росси сказали, что его уже можно выписать из больницы, он вскочил с кровати и бросился на врачей. После этого полиция признала «не заслуживающими доверия» утверждения Росси, что он не способен стоять на ногах.