Исследование: на онлайн-кинотеатры подписаны примерно половина россиян

Заметно выросла аудитория и онлайн-кинотеатров Kion и Start. У первого общее число подписчиков увеличилось с 5,8 до 7,9%, а число платящих — с 3,4 до 4,2%. На второй теперь подписаны 2,2% горожан (в прошлом квартале таких было 1,6%), 1,1% платят за подписку (против 0,8% на конец 2022-го).