Исследование: на онлайн-кинотеатры подписаны примерно половина россиян

По итогам первого квартала 2023 года «Кинопоиск» не только сохранил лидерство по числу подписок среди российских онлайн-кинотеатров, но и увеличил отрыв от конкурентов. Об этом говорится в исследовании компании GfK, которое есть в распоряжении «Афиши Daily».
В начале 2023 года подписка на «Кинопоиск» была оформлена у 21,1% горожан в возрасте от 18 до 55 лет, 15,4% платили подписку.
Второе и третье места разделили между собой «Иви» и Wink. «Иви» все еще обгоняет Wink по общему числу подписчиков (10,1% против 9,1% у Wink), но незначительно уступает по количеству платящих подписчиков (5,8% против 6,2% соответственно).
Заметно выросла аудитория и онлайн-кинотеатров Kion и Start. У первого общее число подписчиков увеличилось с 5,8 до 7,9%, а число платящих — с 3,4 до 4,2%. На второй теперь подписаны 2,2% горожан (в прошлом квартале таких было 1,6%), 1,1% платят за подписку (против 0,8% на конец 2022-го).
Общее число подписчиков всех онлайн-кинотеатров также стало больше: всеми видами подписки пользуется почти половина городских жителей (49% по сравнению с 46% в четвертом квартале 2022-го), а платными подписками — треть (33% по сравнению с 31% соответственно). Как отмечают в GfK, столь значимый рост произошел впервые с конца 2021 года.