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Посмотрите эксклюзивный трейлер удивительной документалки «Киты: Стражи планеты»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:58

8 июня в российский прокат выйдет документальный фильм Жан-Альбера Льевра «Киты: Стражи планеты», в честь этого «Афиша Daily» публикует эксклюзивный трейлер. Приобрести билеты на показы можно на здесь.

Удивительно красивая лента состоит из совершенно беспрецедентных кадров, снятых в четырех разных уголках мира. В центре истории — выброшенный на берег горбатый кит и группа людей, которая всеми силами пытается спасти его.

Режиссер использует сюжетную линии об одном ките, чтобы начать более широкую дискуссию об увлекательной истории и нелегкой судьбе его сородичей. Иллюстрируя рассказ удивительными кадрами подводной жизни, Льевр вовлекает зрителей в невероятное аудиовизуальное путешествие.

Повествование ленты ведется от лица кита. Это создает ощущение, которое позволяет зрителю почувствовать себя в шкуре млекопитающего. Чтобы достичь такого результата, съемочной команде понадобилось максимально приблизиться к китам, что оказалось довольно непростой задачей.

В России картину можно будет увидеть как с русской озвучкой, так и на языке оригинала с субтитрами. В оригинальной французской версии голос рассказчика принадлежит оскароносному актеру Жану Дюжардену.

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Жан Дюжарден
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