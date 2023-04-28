МЧС предлагает внести изменения в КоАП, сделав собственника ответственным за пожар на его земле

«Наша задача с учетом свердловской трагедии инициировать изменения в КоАП РФ о том, что собственник земли будет в законодательстве презюмироваться в потенциале ответственным лицом, если на его земельном участке совершают противоправные действия даже другие лица, связанные с обеспечением пожарной безопасности», — сказал он.