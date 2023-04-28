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МЧС предлагает внести изменения в КоАП, сделав собственника ответственным за пожар на его земле

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:34

МЧС России предлагает внести изменения в КоАП, касающиеся ответственности собственников земель за их противопожарное состояние. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергея Воронова.

«Наша задача с учетом свердловской трагедии инициировать изменения в КоАП РФ о том, что собственник земли будет в законодательстве презюмироваться в потенциале ответственным лицом, если на его земельном участке совершают противоправные действия даже другие лица, связанные с обеспечением пожарной безопасности», — сказал он.

Воронов привел в пример ответственность автомобилистов, когда штраф за нарушение правил получает владелец автомобиля, а не тот, кто был за рулем.

Ранее в уральских поселках Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Прогресс и городе Карпинск возникли пожары. Сгорело 206 зданий — 147 жилых домов и тюремная лечебница.

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Сергей Воронов
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