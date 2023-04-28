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Дарью Трепову внесли в реестр террористов и экстремистов

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:18

Росфинмониторинг внес Дарью Трепову, обвиняемую во взрыве, в котором погиб Татарский, в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС.

В перечень ведомства также попал Юрий Денисов, который, по данным ФСБ, через службу экспресс-доставки и посредника передал Треповой взрывное устройство. Оно было закамуфлировано под гипсовый бюст, который затем взорвался.

2 апреля в результате взрыва погиб блогер Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, еще 40 человек получили ранения. По версии следствия, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую подарила военкору Дарья Трепова. СК также утверждает, что преступление планировали и организовали с территории Украины.

3 апреля Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело об убийстве Фомина на более тяжкую статью о теракте. Ранее дело рассматривали по статье об убийстве общеопасным способом. 8 апреля стало известно, что Трепова сотрудничает со следствием и дает показания.

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РосфинмониторингФСБСледственный комитет
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Дарья ТреповаЮрий ДенисовМаксим ФоминВладлен Татарский
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