Дарью Трепову внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Дарью Трепову, обвиняемую во взрыве, в котором погиб Татарский, в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС.
В перечень ведомства также попал Юрий Денисов, который, по данным ФСБ, через службу экспресс-доставки и посредника передал Треповой взрывное устройство. Оно было закамуфлировано под гипсовый бюст, который затем взорвался.
2 апреля в результате взрыва погиб блогер Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, еще 40 человек получили ранения. По версии следствия, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую подарила военкору Дарья Трепова. СК также утверждает, что преступление планировали и организовали с территории Украины.
3 апреля Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело об убийстве Фомина на более тяжкую статью о теракте. Ранее дело рассматривали по статье об убийстве общеопасным способом. 8 апреля стало известно, что Трепова сотрудничает со следствием и дает показания.