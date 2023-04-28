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«Было столько культовых моментов»: зрители прощаются с шоу Джеймса Кордена «Carpool Karaoke»

Анна Красюк
Сегодня в 18:19

Британский комик Джеймс Корден закрывает шоу «The Late Late Show», которое вел на американском канале CBS восемь лет: он собирается вернуться в родную страну, чтобы больше времени проводить с семьей. А это значит, что заканчивает свое существование и его авторская рубрика «Carpool Karaoke», в которой за годы существования приняли участие Пол Маккартни, Джастин Бибер, Стиви Уандер, Мадонна и Мишель Обама. Концепция «Караоке в машине» довольно проста: Корден едет со знаменитостями, распевая с ними песни. Кстати, несмотря на то, что в кадре ведущий крутил руль, в реальности его автомобиль следовал за прицепом.

Гостьей последнего выпуска «Carpool Karaoke» стала Адель, которая уже снималась в рубрике в 2016 году, тот выпуск набрал более 260 млн просмотров на ютубе. В финальном эпизоде певица взяла на себя роль ведущей и «отвезла Кордена на работу».

Зрители «Carpool Karaoke» прощаются с шоу

Поклонники Кордена расстроены, что популярная передача больше не выйдет на экраны. «Это единственное шоу, которым я наслаждалась, было столько веселья и культовых моментов», — пишет пользовательница @yupprebecca в твиттере. А некоторые фанаты признаются, что плакали во время финального выпуска с Адель.

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Джеймс КорденАдельПол МаккартниМадоннаМишель ОбамаДжастин БиберСтиви Уандер
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