«Было столько культовых моментов»: зрители прощаются с шоу Джеймса Кордена «Carpool Karaoke»

Британский комик Джеймс Корден закрывает шоу «The Late Late Show», которое вел на американском канале CBS восемь лет: он собирается вернуться в родную страну, чтобы больше времени проводить с семьей. А это значит, что заканчивает свое существование и его авторская рубрика «Carpool Karaoke», в которой за годы существования приняли участие Пол Маккартни, Джастин Бибер, Стиви Уандер, Мадонна и Мишель Обама. Концепция «Караоке в машине» довольно проста: Корден едет со знаменитостями, распевая с ними песни. Кстати, несмотря на то, что в кадре ведущий крутил руль, в реальности его автомобиль следовал за прицепом.