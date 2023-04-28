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Власти Италии использовали в рекламе страны кадры из Словении

Семён Гудошников
Сегодня в 11:25

Министерство туризма Италии выпустило рекламу для привлечения туристов в страну. Однако зоркие зрители заметили, что в ролике использовались кадры с людьми из Словении, которые пьют словенское вино, сообщает Reuters.

В рекламе под названием «Open to Meraviglia» («Открыто для чудес») используется цифровой образ Венеры — символа итальянского искусства с картины Сандро Боттичелли. Современная Венера в видео надевает мини-юбку, ест пиццу и представляет туристические достопримечательности Италии, такие как римский Колизей и Флорентийский собор.

Ролик стал частью рекламной кампании стоимостью 9 млн евро (805 млн рублей по нынешнему курсу).

Зрители обратили внимание, что на кадрах, где молодые люди пьют вино в патио, на самом деле изображен словенский регион Котар, находящийся недалеко от итальянской границы. А на столе у них стоит бутылка местного вина.

@fraoggiano/TikTok

В итальянских соцсетях принялись высмеивать Министерство туризма страны, а искусствовед Томазо Монтанари назвал рекламную кампанию гротескной и непристойной тратой денег. Министр туризма Италии Даниела Сантанке в свою очередь назвала критиков видео снобами, пояснив, что образ Венеры как влиятельного лица был использован для привлечения молодежи.

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Сандро Боттичелли
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