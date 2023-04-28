Власти Италии использовали в рекламе страны кадры из Словении

Министерство туризма Италии выпустило рекламу для привлечения туристов в страну. Однако зоркие зрители заметили, что в ролике использовались кадры с людьми из Словении, которые пьют словенское вино, сообщает Reuters.
В рекламе под названием «Open to Meraviglia» («Открыто для чудес») используется цифровой образ Венеры — символа итальянского искусства с картины Сандро Боттичелли. Современная Венера в видео надевает мини-юбку, ест пиццу и представляет туристические достопримечательности Италии, такие как римский Колизей и Флорентийский собор.
Ролик стал частью рекламной кампании стоимостью 9 млн евро (805 млн рублей по нынешнему курсу).
Зрители обратили внимание, что на кадрах, где молодые люди пьют вино в патио, на самом деле изображен словенский регион Котар, находящийся недалеко от итальянской границы. А на столе у них стоит бутылка местного вина.
В итальянских соцсетях принялись высмеивать Министерство туризма страны, а искусствовед Томазо Монтанари назвал рекламную кампанию гротескной и непристойной тратой денег. Министр туризма Италии Даниела Сантанке в свою очередь назвала критиков видео снобами, пояснив, что образ Венеры как влиятельного лица был использован для привлечения молодежи.