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Владимир Путин поручил создать музеи, посвященные военной операции на территории Украины

Юлия Онодэра
Сегодня в 04:02

Президент России Владимир Путин поручил создать музеи, посвященные военной операции на территории Украины. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Глава страны также поручил правительству к концу 2023 года разработать маршруты, связанные с событиями Великой Отечественной войны. Музеи о военной операции на Украине также должны появиться до 30 декабря.

Организацией музеев займутся Минкульт, Минпросвещения, Минобрнауки, Минобороны, а также региональные власти и ассоциация «Российское историческое общество». Они должны рассказать о подвигах участников военных действий.

Ответственными за выполнение задачи назначили министров Ольгу Любимову, Сергея Кравцова, Валерия Фалькова, Сергея Шойгу, губернаторов субъектов и директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Предполагается, что общественные объединения, занимающиеся поисковой работой, а также Минобороны и Минкульт передадут музеям экспонаты.

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теги
Минпросвещения РоссииСВР России
люди
Владимир ПутинСергей КравцовСергей ШойгуСергей НарышкинОльга ЛюбимоваВалерий Фальков
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