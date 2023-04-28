Президент России Владимир Путин поручил создать музеи, посвященные военной операции на территории Украины. Об этом сообщили на сайте Кремля.
Глава страны также поручил правительству к концу 2023 года разработать маршруты, связанные с событиями Великой Отечественной войны. Музеи о военной операции на Украине также должны появиться до 30 декабря.
Организацией музеев займутся Минкульт, Минпросвещения, Минобрнауки, Минобороны, а также региональные власти и ассоциация «Российское историческое общество». Они должны рассказать о подвигах участников военных действий.
Ответственными за выполнение задачи назначили министров Ольгу Любимову, Сергея Кравцова, Валерия Фалькова, Сергея Шойгу, губернаторов субъектов и директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.
Предполагается, что общественные объединения, занимающиеся поисковой работой, а также Минобороны и Минкульт передадут музеям экспонаты.