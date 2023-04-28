Винс Вон сыграет в сиквеле комедии «Вышибалы». Фильм выпустит 20th Century Studios

«Вышибалы» вышли на экран в 2004 году и собрали в мировом прокате более 168 млн долларов. При этом производство фильма обошлось кинематографистам лишь в 20 млн. Лента рассказала о попытках героя Вона спасти свой маленький бизнес с помощью участия в турнире по вышибалам.