Винс Вон сыграет в сиквеле комедии «Вышибалы». Фильм выпустит 20th Century Studios

Сценарий продолжения хита 2004 года напишет Джордан ВанДина, известный по фильму «Кутеж». «Вышибалы 2» выпустит киностудия 20th Century. Кто станет режиссером картины, пока неясно.
Оригинальную ленту снял калифорнийский кинематографист Роусон Маршалл Тербер, на счету которого также числятся такие успешные проекты как «Мы — Миллеры» и «Красное уведомление». «Вышибалы» были его полнометражным дебютом.
О планах Тербера поучаствовать в сиквеле ничего не известно. Также нет информации об актерском составе «Вышибал 2». В первой части снялись Бен Стиллер, Кристин Тейлор, Джастин Лонг и другие артисты.
«Вышибалы» вышли на экран в 2004 году и собрали в мировом прокате более 168 млн долларов. При этом производство фильма обошлось кинематографистам лишь в 20 млн. Лента рассказала о попытках героя Вона спасти свой маленький бизнес с помощью участия в турнире по вышибалам.