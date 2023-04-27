Вышел трейлер фильма «Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах»

Эта работа, как окажется, будет таить в себе гораздо больше вызовов для героя, чем он предполагал. В конечном итоге под угрозой окажется все, ради чего Кориолан работал долгие годы, и тогда ему придется выяснить, кто же он — певчая птица или змея.