Вышел трейлер фильма «Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах»

На ютуб-канале Lionsgate опубликовали трейлер фильма «Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах» — приквела франшизы «Голодные игры», премьера которого запланирована на 17 ноября.
Трейлер показывает героев картины: декана академии Каски Хайботтома в исполнении Питера Динклейджа («Игра престолов»), молодого Кориолана Сноу — его сыграл Том Блин, и участницу игр по имени Люси Грей Бэйрд.
В образе Люди в фильме появится Рейчел Зеглер («Вестсайдская история»). Она окажется, по словам режиссера ленты Фрэнсиса Лоренса, «смелой, независимой и дерзкой, но в то же время ранимой, эмоциональной и любящей» героиней.
Сюжет приквела развернется вокруг взаимоотношений Люси и ее наставника, которым соглашается стать Сноу. Кориолану поручают подготовить из девушки и других участников игр звезд телешоу, а не просто выживающих.
Эта работа, как окажется, будет таить в себе гораздо больше вызовов для героя, чем он предполагал. В конечном итоге под угрозой окажется все, ради чего Кориолан работал долгие годы, и тогда ему придется выяснить, кто же он — певчая птица или змея.
В основу приквела легла одноименная книга Сюзанны Колинз. Сценарий киноадаптации создал Майкл Лесли («Макбет») на основе материалов, созданных самой Коллинз и Майклом Арндтом («Маленькая мисс Счастье»).
Коллинз выступила продюсером фильма вместе с Тимом Паленом, Джимом Миллером, Брэдом Симпсоном и Ниной Джейкобсон. В актерский состав вошли Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство») и Хантер Шафер («Эйфория»).