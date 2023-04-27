Кинокомпания Legendary экранизирует игру Street Fighter

Кинокомпания Legendary экранизирует серию видеоигр Street Fighter. Киноадаптацией планируют заняться режиссеры Дэнни и Майкл Филиппу, снявшие хоррор «Поговори со мной», сообщил Collider.
Legendary уже выкупила права на аркадную игру, ставшую одной из самых успешных релизов в истории своего сегмента. Впервые вышедшая в 1987 году игра пережила несколько перезапусков: в данный момент разрабатывается версия Street Fighter 6.
Cерию уже пытались экранизировать, однако кинематографистам так и не удалось создать удачный проект. Картина 1994 года с Жан-Клодом Ван Даммом была раскритикована, равно как и фильм 2009 года.
Теперь же адаптировать игру для экрана попытаются специалисты Legendary. Компания приобрела права в том числе на создание телепроекта по мотивам файтинга.
Каким именно будет проект, пока сложно сказать. Сюжет и актерский состав экранизации держатся в секрете.