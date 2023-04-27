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«Литрес» запустил новый сезон премии «Электронная буква»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:59

«Литрес» открыл прием заявок на крупнейшую в России премию в области диджитал- и аудиокниг «Электронная буква». Он будет проходить вплоть до 1 августа, рассказали «Афише Daily» представители проекта.

Принять участие в отборе могут сочинения на русском языке, опубликованные только для платного прочтения и прослушивания на платформе «Литрес» в период с 10 августа 2022 года по 1 августа 2023 года. Объем произведений должен составлять от 4 до 16 авторских листов или не менее 30 мин.

В 2023 году премию вручат в обновленном формате уже в шестой раз. Общий призовой фонд «Электронной буквы» составит свыше 23 млн рублей. Лауреаты премий «Книга года» и «Голос года» получат по 300 тыс. рублей, «Дебют года» — 100 тыс.

Лонг-лист номинантов станет известен в сентябре, а в декабре опубликуют составленный экспертами-литературоведами шорт-лист. Награждение победителей состоится в марте 2024 года.

Лучшие работы нового сезона «Электронной буквы» выберут актеры Сергей Чонишвили и Юрий Стоянов, писатель Александр Цыпкин, радиоведущий Антон Комолов, писательницы Ксения Бержская и Вера Богданова и другие деятели культуры.

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