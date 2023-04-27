«Литрес» запустил новый сезон премии «Электронная буква»

Принять участие в отборе могут сочинения на русском языке, опубликованные только для платного прочтения и прослушивания на платформе «Литрес» в период с 10 августа 2022 года по 1 августа 2023 года. Объем произведений должен составлять от 4 до 16 авторских листов или не менее 30 мин.