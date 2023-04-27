Тина Фэй, Джон Хэмм и убийства женщин с одинаковым именем в трейлере фильма «Мэгги Мур (ы)»

Действие ленты разворачивается в тихом маленьком городке посреди США, где обычно мало что происходит. Однажды город сотрясают сразу два убийства: с разницей всего в несколько дней погибают женщины с одинаковым именем.
Смерти обеих Мэгги Мур загадочны, и полиции предстоит выяснить, были ли жертвы связаны между собой чем‑либо, помимо имени, знали ли они друг друга и оказались ли убиты по ошибке или из‑за зловещего умысла.
Трейлер раскрывает секрет одной из Мэгги. Женщина рассталась с мужем и намеревалась сдать его полиции. Тот в ответ обратился к местному глухому бандиту, чтобы тот припугнул супругу.
Вместо этого преступник, судя по всему, расправился с Мэгги. Тогда муж погибшей придумал безумный план по спасению собственной жизни: он задумал убить тезку жены, чтобы запутать полицейских.
Главу полицейского управления в фильме сыграл Хэмм. В ходе расследования он познакомился с любопытнойй соседкой Муров — ее роль исполнила Тина Фэй. Она попытается помочь правоохранителям отыскать убийцу.
Получится ли у Джея Мура уйти от правосудия, станет известно 16 июня, когда лента выйдет в кинопрокат. По словам создателей картины, она вдохновлена реальными событиями.
Режиссером фильма стал актер Джон Слэттери («Безумцы»), сценаристом выступил Пол Бернбаум («Пророк», «Ребенок напрокат»). В актерский состав вошли Миках Сток, Мэри Холланд, Хэппи Андерсон, Ник Мохаммед и Кристофер Денхам.