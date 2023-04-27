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Тина Фэй, Джон Хэмм и убийства женщин с одинаковым именем в трейлере фильма «Мэгги Мур (ы)»

Юлия Онодэра
Вчера в 22:44

На ютуб-канале IGN Movie Trailers появился трейлер фильма «Мэгги Мур (ы)» («Maggie Moore (s)», главные роли в котором исполнили Тина Фэй («Убийства в одном здании») и Джон Хэмм («Безумцы»).

Действие ленты разворачивается в тихом маленьком городке посреди США, где обычно мало что происходит. Однажды город сотрясают сразу два убийства: с разницей всего в несколько дней погибают женщины с одинаковым именем.

Смерти обеих Мэгги Мур загадочны, и полиции предстоит выяснить, были ли жертвы связаны между собой чем‑либо, помимо имени, знали ли они друг друга и оказались ли убиты по ошибке или из‑за зловещего умысла.

Трейлер раскрывает секрет одной из Мэгги. Женщина рассталась с мужем и намеревалась сдать его полиции. Тот в ответ обратился к местному глухому бандиту, чтобы тот припугнул супругу.

Вместо этого преступник, судя по всему, расправился с Мэгги. Тогда муж погибшей придумал безумный план по спасению собственной жизни: он задумал убить тезку жены, чтобы запутать полицейских.

Главу полицейского управления в фильме сыграл Хэмм. В ходе расследования он познакомился с любопытнойй соседкой Муров — ее роль исполнила Тина Фэй. Она попытается помочь правоохранителям отыскать убийцу.

Получится ли у Джея Мура уйти от правосудия, станет известно 16 июня, когда лента выйдет в кинопрокат. По словам создателей картины, она вдохновлена реальными событиями.

Режиссером фильма стал актер Джон Слэттери («Безумцы»), сценаристом выступил Пол Бернбаум («Пророк», «Ребенок напрокат»). В актерский состав вошли Миках Сток, Мэри Холланд, Хэппи Андерсон, Ник Мохаммед и Кристофер Денхам.

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Мэгги МурТина ФэйДжон ХэммДжон СлэттериПол БернбаумХэппи Андерсон
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