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Лиам Нисон снимется в сиквеле «Ледяного драйва»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:44

Британский актер Лиам Нисон снимется в продолжении приключенческого боевика «Ледяной драйв». Об этом сообщил Deadline.

Актер вернется к роли водителя Майка МакКанна, который отправляется в Непал, чтобы развеять на Эвересте прах своего брата. В непальских горах он сталкивается с наемниками, угрожающими ему и его попутчикам — другим путешественникам.

Новый фильм под названием «Ледяной драйв: Дорога в небо» снимет режиссер Джонатан Хенсли, известный по картинам «Аргагеддон» и «Джуманджи». Он поставит картину по собственному сценарию.

Разработкой сиквела «Ледяного драйва» займутся компании Code Entertainment, ShivHans Pictures и Envision Media. Съемки стартуют в первом квартале 2024 года.

Продюсерами станут Эл Корли, Барт Розенблатт, Юджин Муссо, Шивани Рават, Ли Нельсон и Дэвид Тиш. Также созданием ленты займутся Джонатан Дана, Джули Голдстайн, Коннар Флэнаган, Лиза Уилсон, Майлс Нестел и Дэвид Бьюлоу.

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Лиам НисонДжонатан ХенслиЭл КорлиНельсон Ли
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