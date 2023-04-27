Лиам Нисон снимется в сиквеле «Ледяного драйва»

Британский актер Лиам Нисон снимется в продолжении приключенческого боевика «Ледяной драйв». Об этом сообщил Deadline.
Актер вернется к роли водителя Майка МакКанна, который отправляется в Непал, чтобы развеять на Эвересте прах своего брата. В непальских горах он сталкивается с наемниками, угрожающими ему и его попутчикам — другим путешественникам.
Новый фильм под названием «Ледяной драйв: Дорога в небо» снимет режиссер Джонатан Хенсли, известный по картинам «Аргагеддон» и «Джуманджи». Он поставит картину по собственному сценарию.
Разработкой сиквела «Ледяного драйва» займутся компании Code Entertainment, ShivHans Pictures и Envision Media. Съемки стартуют в первом квартале 2024 года.
Продюсерами станут Эл Корли, Барт Розенблатт, Юджин Муссо, Шивани Рават, Ли Нельсон и Дэвид Тиш. Также созданием ленты займутся Джонатан Дана, Джули Голдстайн, Коннар Флэнаган, Лиза Уилсон, Майлс Нестел и Дэвид Бьюлоу.