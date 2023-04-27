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Японские инженеры разработали роборуки в рюкзаке

Илья Голубев
Сегодня в 21:41

Команда японских ученых и инженеров разработала специальный «рюкзак» с роботизированными конечностями, которые человек может использовать как дополнительные пары рук. Разработку представили на конференции CHI ’23, на нее обратило внимание издание N+1.

Главный блок аппарата Jizai Arms надевается на спину или крепится к торсу человека. Система поддерживает три пары дополнительных рук. Для каждой из них в блоке установлен порт. Порты расположены в разных плоскостях, чтобы руки при движении не задевали друг друга.

Блок и четыре дополнительные руки весят 14 килограмм. При этом руки можно быстро менять или переключать из одного порта в другой, а кисти у них съемные, и их всегда можно заменить на новые захваты по вкусу или по необходимости.

Управлять руками можно с помощью специальной программы для персонального компьютера или с помощью контроллера, который выглядит как уменьшенная копия главного блока и присоединенных к нему манипуляторов. Для движения роборук необходимо двигать их миниатюрные аналоги на контроллере или в программе. Этим также может заниматься оператор или даже несколько операторов.

Использование дополнительных конечностей очень перспективно, однако пока что все упирается в проблемы управления ими. Впрочем, другие японские ученые несколько лет назад подтвердили, что люди уже способны управлять роборуками с помощью нейроимпульсов.

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