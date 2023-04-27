Книга о жизни Эми Вайнхаус будет опубликована в августе

В августе этого года будет опубликована книга о жизни певицы Эми Вайнхаус, скоропостижно скончавшейся в 2011 году на пике славы. Там будут также опубликованы отрывки из ее личных дневников и наброски текстов, написанные ее рукой, сообщает издание NME. Книга получила название «Amy Winehouse: In Her Words» («Эми Вайнхаус: Ее словами»)