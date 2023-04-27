Книга о жизни Эми Вайнхаус будет опубликована в августе

В августе этого года будет опубликована книга о жизни певицы Эми Вайнхаус, скоропостижно скончавшейся в 2011 году на пике славы. Там будут также опубликованы отрывки из ее личных дневников и наброски текстов, написанные ее рукой, сообщает издание NME. Книга получила название «Amy Winehouse: In Her Words» («Эми Вайнхаус: Ее словами»)
«Никогда ранее не публиковавшиеся страницы дневников, написанные от руки тексты песен и семейные фотографии вместе, под одной обложкой, в первый раз, чтобы заглянуть в сознание девочки, которая выросла, чтобы стать легендой», — так описывают книгу представители покойной певицы.
Семья Эми Вайнхаус пообещала отдать все роялти с продаж тиража в благотворительный фонд ее имени.
Помимо книги об Эми Вайнхаус к выходу также готовится и биографический фильм, посвященный ее жизни. Съемки картины, получившей заглавие «Back to Black», уже начались в Лондоне. Главную роль в фильме играет английская актриса Мариса Абела, а режиссеркой выступит Сэм Тейлор-Джонсон, известная по фильму «Пятьдесят оттенков серого» и «Стать Джоном Ленноном». Сценарий ленты написал Мэтт Гринхолф, работавший также над «Стать Джоном Ленноном». Среди продюсеров картины — Элисон Оуэн («Спасти мистера Бэнкса»), Дебра Хейуорд («Отверженные») и Ники Кентиш-Барнс («При чем тут любовь»).