Россияне заняли первое место по числу переехавших в Грузию

В 2022 году россияне заняли первое место по числу приехавших в Грузию. Об этом следует из данных Национальной службы статистики.
Всего в прошлом году прибыло 179 778 мигрантов. Из них больше трети пришлось на россиян — 62 304 человека. На втором месте оказались вернувшиеся в страну грузины (54 405 человек), а на третьем — украинцы (20 716 человек).
В 2022 году число эмигрантов в Грузии составило 125 269 человек — это на 25,3% больше, чем в 2021 году. Из них 5935 человек — это граждане России.
Грузия стала одной из самых популярных стран для эмиграции из РФ после начала военной спецоперации на территории Украины. После объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации на пропускном пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии образовались длинные пробки.
В 2022 году, по информации МВД Грузии, в страну въехали почти 1,5 млн россиян. Министерство юстиции Грузии объявило, что 10,6 тыс. иностранцев купили в стране 15 тыс. квартир. Больше всего жилья приобрели россияне — 6062 квартиры.