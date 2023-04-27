Oasis выпустят специальное переиздание своего дебютного альбома «Definitely Maybe»

Британский музыкант Ноэл Галлахер подтвердил грядущее в 2024 году переиздание альбома «Definitely Maybe» брит-поп-группы Oasis, основанной им вместе с братом Лиамом. Переиздание будет посвящено 30-летию пластинки, пишет NME.
Альбом «Definitely Maybe» был дебютным релизом Oasis. В переиздание войдут также утерянные ранее треки, сыгранные когда‑то во время записи пластинки, а также новые, точнее старые, но никому до этих пор не известные версии популярных песен группы, например, «Live Forever», «Slide Away» и «Supersonic».
Галлахер объяснил, что их обнаружили в архивах лейбла Sony. «Мы думали, что потеряли их, но они просто были неправильно подписаны», — рассказал музыкант. На всякий случай он предупредил поклонников Oasis, что концертов им пока ожидать не стоит.
Впрочем, поклонники решили не ждать воссоединения группы и новых релизов, поэтому сами записали «новый альбом Oasis», а на вокале использовали синтезированный с помощью нейросети голос Лиама Галлахера. Тот оценил фейковый альбом и отметил, что звучит даже получше оригинала.
Кстати, если уж Oasis смогли отыскать эти записи, то, возможно, когда‑нибудь найдется и потерянная Лиамом записная книжка с текстами песен, которые так и не были записаны. Книжку он потерял, когда их группу выбросили из отеля за дебош.