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В деревне Логоушка в Курганской области сгорели более 75 зданий

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:17

В Курганской области произошел крупный пожар. Огонь повредил более 75 зданий в деревне Логоушка, сообщило региональное отделение МЧС.

Возгорание распространилось на площадь более 8 га. В районе деревни загорелась сухая растительность. Ситуацию осложнила «аномально жаркая и сухая погода с порывами ветра», отметили в МЧС.

Жителей деревни эвакуировали. К тушению пожара привлекли 186 человек и 50 единиц техники, в том числе пожарный поезд и вертолет. От огня пострадали как нежилые постройки, так и жилые дома.

В деревне обнаружили одного погибшего. Параллельно с Логоушкой горит и город Курган, его также тушат при помощи вертолета и пожарного поезда. На территории Кургана и Кетовского муниципального округа ввели режим ЧС.

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