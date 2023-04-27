В деревне Логоушка в Курганской области сгорели более 75 зданий

В Курганской области произошел крупный пожар. Огонь повредил более 75 зданий в деревне Логоушка, сообщило региональное отделение МЧС.
Возгорание распространилось на площадь более 8 га. В районе деревни загорелась сухая растительность. Ситуацию осложнила «аномально жаркая и сухая погода с порывами ветра», отметили в МЧС.
Жителей деревни эвакуировали. К тушению пожара привлекли 186 человек и 50 единиц техники, в том числе пожарный поезд и вертолет. От огня пострадали как нежилые постройки, так и жилые дома.
В деревне обнаружили одного погибшего. Параллельно с Логоушкой горит и город Курган, его также тушат при помощи вертолета и пожарного поезда. На территории Кургана и Кетовского муниципального округа ввели режим ЧС.