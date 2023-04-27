Эксперт рассказала, какую схему использовала Блиновская, чтобы платить меньше налогов

Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская была задержана 27 апреля при попытке уехать из России в Беларусь. Ее подозревают по двум уголовным статьям — в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании денег (тоже в особо крупном размере). По мнению следствия, с 2019 по 2021 год блогер недоплатила в госбюджет более 918 млн рублей.