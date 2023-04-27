Эксперт рассказала, какую схему использовала Блиновская, чтобы платить меньше налогов

Член союза «Палата налоговых консультантов» Юлия Кручанова в разговоре с «Осторожно Media» рассказала, какую схему используют блогеры, чтобы платить меньше налогов. Подобную схему, как считает следствие, применяла и недавно задержанная Елена Блиновская.
По словам Кручановой, блогеры создают несколько юрлиц, между которыми распределяют денежные потоки. Таким образом оборот средств по каждому отдельному ИП становится достаточно небольшим, чтобы получить для него упрощенный налоговый режим.
Если бы блогеры не использовали подобные схемы, система налогообложения была бы общей и им пришлось бы платить налоги на прибыль (если это юрлицо) или НДФЛ (если это ИП), а также налог на добавленную стоимость.
Эксперт подчеркивает, что дробление бизнеса нельзя применять для того вида деятельности, которым занималась Блиновская.
Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская была задержана 27 апреля при попытке уехать из России в Беларусь. Ее подозревают по двум уголовным статьям — в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании денег (тоже в особо крупном размере). По мнению следствия, с 2019 по 2021 год блогер недоплатила в госбюджет более 918 млн рублей.