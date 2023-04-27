Роспатент зарегистрировал товарный знак «Грустно и точка» для похоронной фирмы

«Мы это сделали про запас, чтобы было. На самом деле мы к своей работе, миссии относимся серьезно. И „Грустно и точка“ — это немножко на грани, а к грани мы стараемся не подходить. Но мы просто сделали это, чтобы не сделал кто‑то другой», — рассказал глава ГК Ritual.ru Олег Шелягов.