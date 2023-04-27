Роспатент зарегистрировал товарный знак «Грустно и точка» для похоронной фирмы

Владельцем марки стала структура похоронной ГК Ritual.ru. В компании пока не решили, как ее использовать.
«Мы это сделали про запас, чтобы было. На самом деле мы к своей работе, миссии относимся серьезно. И „Грустно и точка“ — это немножко на грани, а к грани мы стараемся не подходить. Но мы просто сделали это, чтобы не сделал кто‑то другой», — рассказал глава ГК Ritual.ru Олег Шелягов.
Бренд «Грустно и точка» зарегистрирован со сроком действия исключительного права до августа 2032 года по пяти классам международной классификации товаров и услуг. Компания под этим названием может производить фигурки из камня, продавать гробы, надгробные плиты и памятники, оказывать похоронные услуги, проводить свадьбы, а также организовывать прокат лошадей.