В Москве открывается парусный сезон «Силы ветра»

29 апреля в Москве «Сила ветра» откроет парусный сезон. Первые тренировки стартуют на базах в Строгино и Березках.
В честь старта сезона «Сила ветра» традиционно устроит дни открытых дверей. 13 мая в Строгино весь день будут доступны часовые тренировки по сниженной цене. В Березках 8 мая пройдут короткие гонки, принять участие в которых сможет любой желающий.
В этом году «Сила ветра» расширила флот в Москве и Подмосковье — теперь он состоит из 28 яхт. Тренироваться по-прежнему будут на яхтах SV20 собственного производства, оснащенных генакером, стакселем и гротом и рассчитанных на команду из 4 человек и инструктора, который проводит короткий брифинг перед началом и сопровождает команду во время занятия. Опыт и специальная экипировка не требуются.
Стоимость командной тренировки продолжительностью 2 часа с инструктором — от 2600 рублей в будние дни до 3120 рублей в выходные (за человека). Также действует абонемент на 10 тренировок стоимостью от 20 000 рублей.
Ходить под парусом можно на протяжении около шести месяцев, до конца октября. В течение сезона «Сила ветра» будет устраивать гонки, вечеринки, лекции, кинопоказы и ужины.