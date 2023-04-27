В Москве открывается парусный сезон «Силы ветра»

В этом году «Сила ветра» расширила флот в Москве и Подмосковье — теперь он состоит из 28 яхт. Тренироваться по-прежнему будут на яхтах SV20 собственного производства, оснащенных генакером, стакселем и гротом и рассчитанных на команду из 4 человек и инструктора, который проводит короткий брифинг перед началом и сопровождает команду во время занятия. Опыт и специальная экипировка не требуются.