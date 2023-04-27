«Тьма снова настигла нас»: посмотрите новый трейлер фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

Сюжет фильма будет развиваться в 1994 году, как продолжение фильма «Бамблби», действие которого происходило в 1987-м. Лента будет посвящена ранним отношениям между Оптимусом Праймом и Мегатроном и расскажет историю происхождения всех трансформеров.