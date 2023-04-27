«Тьма снова настигла нас»: посмотрите новый трейлер фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

Paramount Pictures опубликовала полноценный трейлер фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов». Премьера состоится 9 июня 2023 года.
Сюжет фильма будет развиваться в 1994 году, как продолжение фильма «Бамблби», действие которого происходило в 1987-м. Лента будет посвящена ранним отношениям между Оптимусом Праймом и Мегатроном и расскажет историю происхождения всех трансформеров.
Помимо этого, в «Трансформерах» покажут противостояние максималов и предаконов (потомков автоботов и десептиконов), принимающих форму механических зверей.
Новый фильм, который впервые был анонсирован в июне 2020 году, вдохновлен мультсериалом «Битвы зверей», который шел с 1996 года по 1999-й, и его продолжением «Трансформеры: Зверороботы» (1999–2001).
В «Трансформерах» снимаются Пит Дэвидсон («Король Стейтен-Айленда») и Мишель Йео («Всё везде и сразу»), Доминик Фишбэк («Двойка»), Энтони Рамос («Гамильтон») и Луна Лорен Велес («Декстер»).
Режиссерское кресло занял Стивен Кейпл-мл. («Крид-2»). В качестве продюсера выступил автор первых пяти фильмов франшизы Майкл Бэй, а сценаристов — Джеймс Вандербилт («Зодиак») и Джоби Гарольд («Меч короля Артура»).