Acid Racer снял клип на новый трек «Masala» в Мумбае

Российский хип-хоп-артист Acid Racer выпустил клип на новый трек «Masala». Он был снят в Мумбае, что довольно логично, учитывая название сингла.
Ролик практически полностью снят на 360-градусную камеру. Его основная цель — продемонстрировать безумие самого густонаселенного мегаполиса в мире. Именно там Acid Racer прожил три месяца.
В клипе появляются самые разные атрибуты индийской культуры и общества — традиционные разноцветные сари, переполненные улицы, множество мопедов, экзотические фрукты и аутентичные рикши. А усиливают атмосферу хаоса звуковые дорожки с шумом города, которые рэпер записал на свой диктофон во время путешествия по Индии.
«Дезориентирующий шум улиц и выкрики смешиваются с электронными битами, напоминающими продукт бразильской андеграунд-сцены», — говорится в пресс-релизе клипа.
Сам Acid Racer рассказывает, что для него Мумбаи — это «интенсивный ЛСД-трип», в котором ты «постоянно чувствуешь себя на грани паники, боясь потерять контроль из‑за интенсивности всего происходящего вокруг».
«Как будто слишком сильным потоком несет куда‑то, но как только эту панику душишь и начинаешь с потоком взаимодействовать, проживаешь одни из самых сильных эмоций в жизни», — поделился артист.
По его словам, в Мумбаи он оказался практически без денег и понимания, как это место устроено.