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Acid Racer снял клип на новый трек «Masala» в Мумбае

Виктория Шанина
Сегодня в 16:07

Российский хип-хоп-артист Acid Racer выпустил клип на новый трек «Masala». Он был снят в Мумбае, что довольно логично, учитывая название сингла.

Ролик практически полностью снят на 360-градусную камеру. Его основная цель — продемонстрировать безумие самого густонаселенного мегаполиса в мире. Именно там Acid Racer прожил три месяца.

В клипе появляются самые разные атрибуты индийской культуры и общества — традиционные разноцветные сари, переполненные улицы, множество мопедов, экзотические фрукты и аутентичные рикши. А усиливают атмосферу хаоса звуковые дорожки с шумом города, которые рэпер записал на свой диктофон во время путешествия по Индии.

«Дезориентирующий шум улиц и выкрики смешиваются с электронными битами, напоминающими продукт бразильской андеграунд-сцены», — говорится в пресс-релизе клипа.

Сам Acid Racer рассказывает, что для него Мумбаи — это «интенсивный ЛСД-трип», в котором ты «постоянно чувствуешь себя на грани паники, боясь потерять контроль из‑за интенсивности всего происходящего вокруг».

«Как будто слишком сильным потоком несет куда‑то, но как только эту панику душишь и начинаешь с потоком взаимодействовать, проживаешь одни из самых сильных эмоций в жизни», — поделился артист.

По его словам, в Мумбаи он оказался практически без денег и понимания, как это место устроено.

«Я не представлял, что человеческая жизнь может принимать совершенно мне чуждые формы, и я не знал, что к такому можно еще и привыкнуть. Мы пожили в трущобах с тараканами и мокрицами, потусовались с детьми, курящими амфетамин на пледике в парке, побывали в самых дорогих кварталах, где живут звезды Болливуда, — в общем, реально окунулись в атмосферу города. С собой у нас была 360-градусная камера, колонка и новый трек, который я написал из диктофонных записей, сделанных там же, в Индии. Мы просто шлялись, исследовали и постоянно снимали. В итоге получилась абсолютно плавящая комбинация музыки и визуала».
Acid Racer
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