Acid Racer снял клип на новый трек «Masala» в Мумбае

«Я не представлял, что человеческая жизнь может принимать совершенно мне чуждые формы, и я не знал, что к такому можно еще и привыкнуть. Мы пожили в трущобах с тараканами и мокрицами, потусовались с детьми, курящими амфетамин на пледике в парке, побывали в самых дорогих кварталах, где живут звезды Болливуда, — в общем, реально окунулись в атмосферу города. С собой у нас была 360-градусная камера, колонка и новый трек, который я написал из диктофонных записей, сделанных там же, в Индии. Мы просто шлялись, исследовали и постоянно снимали. В итоге получилась абсолютно плавящая комбинация музыки и визуала».

Acid Racer