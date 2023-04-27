Группа «Слот» выпустила сингл «Круги на воде» в преддверии концертов с симфоническим оркестром

Российская рок-группа «Слот» выпустила трек «Круги на воде» в симфонической аранжировке, а также показала клип на него.
К традиционным гитарным риффам добавилась грандиозность струнных и духовых, которые придали песне уникальное звучание на стыке рока и классической музыки. Над версией «Круги на воде» группа работала более полугода, а клип был создан при помощи нейросетей.
«Мы живем в ураганное время. Мир меняется с такой скоростью и таким ускорением, что только успевай адаптироваться. Во все области творчества, вышибая дверь плечом, врываются нейросети. Скоро это будет обыденным делом, а пока нейромозги только пробуют себя, но результаты уже потрясающие», — рассказал участник группы Игорь Кэш Лобанов.
Трек «Круги на воде» был выпущен в преддверии концертов «Слота» с симфоническим оркестром и хором под управлением дирижера Леонида Казакова. 12 мая группа выступит в столичном «Крокус Сити Холле», а 18-го — в ДК имени Ленсовета в Петербурге. Приобрести билеты можно на «Афише».