Группа «Слот» выпустила сингл «Круги на воде» в преддверии концертов с симфоническим оркестром

«Мы живем в ураганное время. Мир меняется с такой скоростью и таким ускорением, что только успевай адаптироваться. Во все области творчества, вышибая дверь плечом, врываются нейросети. Скоро это будет обыденным делом, а пока нейромозги только пробуют себя, но результаты уже потрясающие», — рассказал участник группы Игорь Кэш Лобанов.