Киргизское подразделение «Радио Свобода»* прекращает свою деятельность по решению суда

Ленинский районный суд Бишкека постановил закрыть «Азаттык Медиа» — киргизскую службу «Радио Свобода»*. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.
Таким образом суд удовлетворил иск Минкультуры Киргизии. Министерство подало заявление с требованием о прекращении деятельности учреждения «Азаттык Медиа» как средства массовой информации 23 января этого года из‑за видео о конфликте на киргизско-таджикской границе, который произошел в сентябре 2022 года.
В Минкультуры сочли, что действия «Азаттык Медиа» противоречат требованиям закона «О средствах массовой информации». В частности статьи 23, по которой «не допускается пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям».
Ролик, о котором идет речь, появился 16 сентября 2022 года на портале «Настоящее время», который подведомственен «Азаттык Медиа». В Минкультуры заявили, что видео содержит «элементы языка вражды, неподтвержденную информацию», и потребовали его удалить. Редакция проигнорировала требования, из‑за чего портал заблокировали.
* «Радио Свобода» и «Настоящее время» признаны в России иноагентами.