Киргизское подразделение «Радио Свобода»* прекращает свою деятельность по решению суда

Таким образом суд удовлетворил иск Минкультуры Киргизии. Министерство подало заявление с требованием о прекращении деятельности учреждения «Азаттык Медиа» как средства массовой информации 23 января этого года из‑за видео о конфликте на киргизско-таджикской границе, который произошел в сентябре 2022 года.