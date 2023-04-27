Центр Москвы перекроют 27 апреля

Почти все центральные улицы Москвы будут перекрыты 27 апреля, с 16.30, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта. Кроме того, перекроют также несколько улиц в юго-восточной части столицы.