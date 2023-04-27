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Центр Москвы перекроют 27 апреля

Илья Голубев
Сегодня в 15:06

Почти все центральные улицы Москвы будут перекрыты 27 апреля, с 16.30, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта. Кроме того, перекроют также несколько улиц в юго-восточной части столицы.

«27 апреля в центральной части города будут вводиться временные перекрытия. Кроме того, на перекрытых участках для автомобилистов будет недоступна парковка», — предупредили в ведомстве.

Уточняется, что эти меры необходимы для подготовки городских мероприятий. Подобные перекрытия ждут автомобилистов также 4 мая вечером и 7 мая утром.

Подробнее, какие именно улицы будут закрыты для проезда 27 апреля, вы можете посмотреть на изображениях ниже.

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