Награждение премией ИРИ разделят на два дня

7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой объявят лауреатов премии за лучшие сериал, художественный фильм, документальный проект, телеграм-канал, музыкальный трек, блог, журналистский интернет-проект. Будут и спецноминации вроде «Дебют года», «Социальный интернет-триггер», «Международный успех». Всего за два дня победителей определят в 36 категориях.