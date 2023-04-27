Награждение премией ИРИ разделят на два дня

Церемония награждения премией интернет-контента ИРИ пройдет в 2023 году в два дня — 18 мая и 7 июня. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
18 мая в центре «Зотов» назовут 17 победителей, создавших лучшие музыкальный клип, анимационный проект, вирусный контент, короткометражный фильм, подкаст, спецпроект интернет-СМИ и другой контент. Награждение пройдет в формате индустриального коктейля с акустическим концертом.
7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой объявят лауреатов премии за лучшие сериал, художественный фильм, документальный проект, телеграм-канал, музыкальный трек, блог, журналистский интернет-проект. Будут и спецноминации вроде «Дебют года», «Социальный интернет-триггер», «Международный успех». Всего за два дня победителей определят в 36 категориях.
Финалистов премии выберет экспертный совет, а победителей — профессиональное жюри. В этом году на конкурс было подано более 500 социально ориентированных проектов разных форматов.
Награда была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Первая церемония награждения состоялась в 2022 году. Технологический партнер премии — VK.