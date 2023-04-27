Боб Оденкерк снимется во втором сезоне сериала «Медведь»

Звезда сериала «Лучше звоните Солу» Боб Оденкерк присоединился ко второму сезону драмы «Медведь». Об этом сообщает Variety.
Какую роль исполнит актер, пока неизвестно. Предполагается, что Оденкерк появится в сериале в качестве гостя.
«Медведь» рассказывает историю отмеченного наградами шеф-повара из Нью-Йорка, который возвращается в свой родной город Чикаго, чтобы возродить убыточную закусочную покойного брата. В главных ролях снимаются Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»), Эбон Мосс-Бахрах («Каратель») и Айо Эдебири («Большой рот»).
После дебюта в 2022 году сериал стал самым просматриваемым на канале FX. Он получил премию Гильдии киноактеров и «Золотой глобус». Премьера второго сезона «Медведя» состоится в июне. Точная дата пока неизвестна. В продолжении будет десять получасовых эпизодов вместо восьми.