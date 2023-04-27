Боб Оденкерк снимется во втором сезоне сериала «Медведь»

После дебюта в 2022 году сериал стал самым просматриваемым на канале FX. Он получил премию Гильдии киноактеров и «Золотой глобус». Премьера второго сезона «Медведя» состоится в июне. Точная дата пока неизвестна. В продолжении будет десять получасовых эпизодов вместо восьми.