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Боб Оденкерк снимется во втором сезоне сериала «Медведь»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:00

Звезда сериала «Лучше звоните Солу» Боб Оденкерк присоединился ко второму сезону драмы «Медведь». Об этом сообщает Variety.

Какую роль исполнит актер, пока неизвестно. Предполагается, что Оденкерк появится в сериале в качестве гостя.

«Медведь» рассказывает историю отмеченного наградами шеф-повара из Нью-Йорка, который возвращается в свой родной город Чикаго, чтобы возродить убыточную закусочную покойного брата. В главных ролях снимаются Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»), Эбон Мосс-Бахрах («Каратель») и Айо Эдебири («Большой рот»).

После дебюта в 2022 году сериал стал самым просматриваемым на канале FX. Он получил премию Гильдии киноактеров и «Золотой глобус». Премьера второго сезона «Медведя» состоится в июне. Точная дата пока неизвестна. В продолжении будет десять получасовых эпизодов вместо восьми.

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