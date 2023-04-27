«Любишь шоплифтинг, люби и джейлситтинг»: в твиттере обсуждают кражу вареников и сырка из магазина

23 апреля пользовательница твиттера с ником Филиппова А рассказала, как на кассе самообслуживания пробила по цене «дешевых пельменей» вареники с сулугуни и «зашоплифтила сырок». С того дня «шоплифтинг» остается чуть ли не главной темой для обсуждений в русскоязычном твиттере. «Афиша Daily» попыталась разобраться в вопросе и собрала мемы.
В комментариях под постом Филиппову раскритиковали: за краденное будут платить из своего кармана сотрудники, а не «корпорация». В ответ авторка заявила, что «работала в общепитах и магазинах», поэтому знает, что что 10 вареников — «погрешность», «это все списывается и часть заложена на недочеты».
На следующий день внимание на пост обратил популярный в твиттере блогер Анатолий Ноготочки. Он опубликовал скрин записи и назвал поступок «отвратительным».
«Не воровство, а шоплифтинг»
Шоплифтинг (shoplifting) — это, если переводить дословно, магазинная кража. В России даже есть сообщество шоплифтеров, участники которого «воруют, потому что хотят, как и все, жить лучше».
Пользователи зацепились за слово «шоплифтинг», который использовала Филиппова. Немалая часть твитов посвящена именно тому, что авторка вместо привычной «кражи» использовала англицизм, как бы выдавая кражу сырка за что‑то другое.
Одна из претензий, возникших к Филипповой после резонанса, касалась «борьбы с капитализмом». «Мне нравится, что буквально все аргументы против шоплифтинга — это какие‑то эмоциональные сплески, „родители не научили не воровать“ и защита капиталистов, и все это без капли рефлексии», — написала Филиппова 24 апреля.
Пользователи отметили, что с капитализмом можно бороться и другими способами — например, поддержкой небольших частных производителей. «Думаешь, что борешься с капитализмом, а на самом деле обдираешь обычных людей», — написали в комментариях у Ноготочек. По мнению еще одного юзера, из‑за шоплифтинга в магазинах «цены растут для всех, ибо нужно покрывать наворованное».
Других смутило, что Филиппова вообще рассказала об этом в соцсетях, посчитав, что девушка гордится своим поступком: «Пишешь твит про то, как ******** [украла] вареники, надеясь на лойсы, а тебе прилетает полная панамка».
Спустя сутки после публикации Филиппова объяснила, что не стремилась нормализовать кражи, и рассказала о своем положении: «Я не говорю, что воровство это хорошо, у меня была вынужденная ситуация из‑за проблем с финансами, хватит меня травить. Если бы вы знали, сколько я пытаюсь найти постоянную работу, а не перебиваться фрилансами, вы бы расплакались». Девушке посоветовали вместо покупок во «Вкусвилле» «сходить на рынок» и «купить там заморозку подешевле».
Пользователь с ником Reality (parody) показал, как выглядит круглосуточный киоск самообслуживания в одном из офисных центров Хельсинки (важно: он находится под видеонаблюдением).
«Шоплифтинг создает более глубокие проблемы, чем вычеты из зарплат сотрудников магазина (что само по себе ужасно). Он понижает доверие в обществе, что повышает транзакционные издержки», — написал он. Комментаторы привели еще несколько примеров, когда товары продаются без присутствия продавца.
Однако Reality возразили: «Доверие в обществе понижает неравенство и сверхбогатство, а не шоплифтинг. Пример Финляндии это хорошо показывает. Люди там не воруют эти шоколадки, потому что сыты и не так сильно ненавидят богатых». Филиппова на своей странице написала, что «воспитание и присвоение морали» зависят не только от родителей, но и от общества и обстоятельств, в котором растет и живет человек. «Сегодня прожариваем пенсионеров ворующих хлеб в магазинах из‑за низкой пенсии», — пошутила она.
Jessie уверена, что, штрафуя работников за пропажу продуктов, магазины «наказывают самых беззащитных». «А если магазины будут пальцы своим работникам отрезать за пропажу товара, тоже все нормально?», — поинтересовалась пользовательница.
Обвинение в травле
После публикации поста Анатолий Ноготочки написал, что его начали обвинять в травле Филипповой и выступлении против свободы слова. Блогер заявил, что не делал ни того, ни другого, и лишь хотел указать, что «сама позиция допустимости воровства» ему не близка.
«Мне ок подискутировать на тему того, стоит ли обществу требовать изменения условий труда продавцов в магазинах, либо стоит строить этичные магазины с хорошей оплатой самим и переманивать туда хороших продавцов. Это же интересный вопрос, там много мнений может быть. А просто шоплифтинг в вакууме — фу», — пояснил Ноготочки.
«Candy shoplifting»
Пока одни пользователи выясняли, правильно ли поступила Филиппова, откуда берется шоплифтинг и как с ним бороться, другие делали мемы. Собрали несколько из них.