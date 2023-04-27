«Любишь шоплифтинг, люби и джейлситтинг»: в твиттере обсуждают кражу вареников и сырка из магазина

Однако Reality возразили: «Доверие в обществе понижает неравенство и сверхбогатство, а не шоплифтинг. Пример Финляндии это хорошо показывает. Люди там не воруют эти шоколадки, потому что сыты и не так сильно ненавидят богатых». Филиппова на своей странице написала, что «воспитание и присвоение морали» зависят не только от родителей, но и от общества и обстоятельств, в котором растет и живет человек. «Сегодня прожариваем пенсионеров ворующих хлеб в магазинах из‑за низкой пенсии», — пошутила она.