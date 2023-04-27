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Папа римский впервые дал женщинам право голоса на собрании епископов

Семён Гудошников
Сегодня в 14:07

Папа римский Франциск впервые позволит женщинам голосовать на всемирной встрече епископов, состоящейся в октябре. Право голоса на синоде дадут пяти монахиням, сообщает Би-би-си.

Большинство голосов на собрании по-прежнему будет за мужчинами. Однако раньше женщинам разрешалось присутствовать на встрече лишь в качестве наблюдательниц.

Кроме того, в нарушение традиции папа римский дал право голоса 70 членам религиозной общины, не входящим в состав клириков и выбранным сообществом. Понтифик выразил надежду, что половина из них будет женщинами, а особое внимание уделят привлечению молодежи.

Как пишет Би-би-си, реформы рассматриваются как значительный сдвиг в Римско-католической церкви, где не протяжении веков доминировали мужчины. В американской организации Women’s Ordination Conference, выступающей за наделение женщин правом быть священниками, приветствовали изменения. Они выразили надежду, что вскоре синод станет «полностью представительным органом народа Божия».

Синод епископов — собрание наиболее влиятельных представителей католической церкви для обсуждения и разрешения вопросов вероучения, религиозной и нравственной жизни, устройства и управления христианских сообществ. Всемирная встреча епископов обычно проходит раз в три года.

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теги
Католическая церковь
люди
ФРАНЦИСК
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