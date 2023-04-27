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Япония может досрочно отменить все ковидные ограничения для туристов

Виктория Шанина
Сегодня в 13:29

Власти Японии могут досрочно отменить все ковидные ограничения для пребывающих в страну туристов. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источники в японском правительстве.

По данным газеты, свободный въезд в страну будет доступен уже с 29 апреля, а не с 8 мая, как планировалось ранее. Официального объявления пока не было.

Досрочно снять ограничения могут в связи с приближающимися длинными праздниками «Золотой недели» с 29 апреля по 5 мая. В эти дни как правило наблюдается рост числа въезжающих из‑за границы туристов.

Чтобы контролировать распространение COVID-19, японские власти могут ввести в пяти крупнейших аэропортах страны систему добровольного тестирования. Воспользоваться ей смогут туристы, которые заметили у себя какие‑либо симптомы заболевания.

На данный момент для въезда в Японию российским туристам нужно предъявлять сертификат о трехразовой вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, либо результат ПЦР-тестирования, сделанного за 72 часа до вылета.

Также туристам требуется получить QR-код для въезда в Японию на сайте Visit Japan и оформить страховку с покрытием лечения от коронавируса.

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