Помочь детскому хоспису «Дом с маяком» теперь можно на Ozon, купив там нужные медицинские товары

Ozon запустил акцию в поддержку подопечных Детского хосписа «Дом с маяком». До 9 июня купленные на маркетплейсе медицинские расходные материалы и средства гигиены можно направить напрямую в фонд. Об этом «Афише Daily» рассказали представители Ozon.
В акции участвуют товары, ежедневно необходимые подопечным: эластичные бинты, шприцы, катетеры, специальные фильтры для медицинского оборудования и защитные кремы. Их нужно купить на странице акции в маркетплейсе, в тот же день их доставят в офис фонда.
Затем товары будут направлены специалистам детского хосписа, которые оказывают паллиативную помощь детям и молодым взрослым на дому в Москве и Подмосковье. Поучаствовать в акции могут пользователи из любой точки мира.
«Есть вещи маленькие, незаметные, не такие визуально привлекательные, как, например, игрушки, но именно без них комфортная жизнь тяжелобольных детей невозможна. Цель Детского хосписа — чтобы дети жили обычной жизнью, без боли, рядом с родителями, а не в больницах. И мы надеемся, что благодаря пользователям Ozon удастся купить достаточно товаров для всех наших семей», — отметила исполнительный директор фонда Елена Куперштох.
«Дом с маяком» учрежден в апреле 2018 года Нютой Федермессер и Лидой Мониавой. Фонд помогает тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет, поддерживая Детский хоспис Москвы, Детский хоспис Московской области и Хоспис для молодых взрослых.