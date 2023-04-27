Помочь детскому хоспису «Дом с маяком» теперь можно на Ozon, купив там нужные медицинские товары

«Есть вещи маленькие, незаметные, не такие визуально привлекательные, как, например, игрушки, но именно без них комфортная жизнь тяжелобольных детей невозможна. Цель Детского хосписа — чтобы дети жили обычной жизнью, без боли, рядом с родителями, а не в больницах. И мы надеемся, что благодаря пользователям Ozon удастся купить достаточно товаров для всех наших семей», — отметила исполнительный директор фонда Елена Куперштох.