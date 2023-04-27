Rutube потратит 30 млрд рублей на увеличение серверных мощностей до уровня YouTube

Российский видеохостинг Rutube планирует потратить 30 млрд рублей на масштабное обновление инфраструктуры. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника, знакомых с планами компании.
В планах Rutube — увеличить серверные мощности, чтобы максимальное количество одновременных пользователей платформы было сопоставимо с уровнем американского YouTube. Также площадка хочет расширить сеть доставки контента (CDN).
CDN — это географически распределенная сеть серверов, на которых хранятся копии востребованного контента (как правило, видео и игр). С ее помощью можно загружать контент с ближайшей точки, а не с центрального сервера, который может быть расположен очень далеко.
Технический директор Rutube Ростислав Чернаков ранее рассказывал, что на данный момент в России и Абхазии у компании есть 15 CDN-серверов, к концу года они появятся еще в семи российских городах, а также Беларуси, Казахстане, Армении и Узбекистане. По словам Чернакова, Rutube намерен в 2023 году увеличить пропускную способность своих CDN в два раза.
В конце марта Forbes со ссылкой на источники писал, что VK разрабатывает собственную CDN, чтобы быть готовой к скачку трафика в случае блокировки YouTube в России. В самой VK тогда сказали, что строительство CDN связано с растущей популярностью сервисов компании. Например, в прошлом году трафик соцсети «ВКонтакте» вырос более чем в два раза.