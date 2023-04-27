Rutube потратит 30 млрд рублей на увеличение серверных мощностей до уровня YouTube

Технический директор Rutube Ростислав Чернаков ранее рассказывал, что на данный момент в России и Абхазии у компании есть 15 CDN-серверов, к концу года они появятся еще в семи российских городах, а также Беларуси, Казахстане, Армении и Узбекистане. По словам Чернакова, Rutube намерен в 2023 году увеличить пропускную способность своих CDN в два раза.