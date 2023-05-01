Как выбирать макароны и оливковое масло: объясняют в твиттере

Ариил Давыдов в описании ютуб-канала признается, что он не профессиональный повар и предпочитает называть себя «домашним кулинаром». Он ведет несколько блогов на разных площадках, в том числе делится советами в твиттере. Например, в конце апреля кулинар поделился с подписчиками советами, на что стоит обращать внимание при покупке макарон. По его словам, фраза «Trafilata al bronzo» на упаковке изделий означает, что паста имеет шероховатую поверхность, «к которой отлично цепляются соусы». Словосочетания «Lenta essiccazione a bassa temperatura» и «Essiccata lantamente» указывают на то, что паста лучше будет сохранять свои вкусовые и полезные качества. А паста с маркировкой «Pasta di Gragnano I.G.P.» — «высокого качества, можно смело брать».