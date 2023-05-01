Как выбирать макароны и оливковое масло: объясняют в твиттере

Ариил Давыдов в описании ютуб-канала признается, что он не профессиональный повар и предпочитает называть себя «домашним кулинаром». Он ведет несколько блогов на разных площадках, в том числе делится советами в твиттере. Например, в конце апреля кулинар поделился с подписчиками советами, на что стоит обращать внимание при покупке макарон. По его словам, фраза «Trafilata al bronzo» на упаковке изделий означает, что паста имеет шероховатую поверхность, «к которой отлично цепляются соусы». Словосочетания «Lenta essiccazione a bassa temperatura» и «Essiccata lantamente» указывают на то, что паста лучше будет сохранять свои вкусовые и полезные качества. А паста с маркировкой «Pasta di Gragnano I.G.P.» — «высокого качества, можно смело брать».
Тред с макаронами набрал более 7000 отметок «Нравится», и через несколько дней @ariil опубликовал новый тред — на этот раз он рассказал, по каким критериям выбирает оливковое масло.
Среди прочего блогер утверждает, что происхождение плодов важнее, чем страна производства самого продукта. Например, произведенное в Италии масло может быть сделано из выросших в Испании оливок. Рекомендации касаются и бутылок, в которых продается масло. Тара должна быть темной, непрозрачной или даже жестяной — чтобы масло не окислялось от света и тепла.