В сети появился трейлер фильма «Призрак в Венеции» по роману Агаты Кристи «Вечеринка в Хэллоуин»

На ютуб-канале 20th Century Studios представили трейлер фильма Кеннета Браны «Призрак в Венеции» — триллера, основанного на романе Агаты Кристи «Вечеринка в Хэллоуин.
Брана не только выступил режиссером-постановщиком картины, но и сыграл в ней главную роль. Актер предстал в образе детектива Эркюля Пуаро, который после ухода на пенсию переехал в Венецию.
В послевоенном городе разворачивается ужасающая мистерия. В канун Дня всех святых Пуаро неохотно отправляется на спиритический сеанс в старинном палаццо, где, согласно легенде, обитают привидения.
В ходе вечера одного из гостей находят убитым. Тогда детективу приходится вернуться к своему делу и попытаться разобраться в зловящем мире теней и тайн.
«Призрак в Венеции» создала та же команда, которая работала над лентами «Смерть на Ниле» 2022 года и «Убийство в Восточном экспрессе» 2017 года. Сценаристом картины стал Майкл Грин («Логан»), а продюсерами — Брана, Джуди Хоффлунд, Ридли Скотт, Саймон Кинберг, Луиза Киллин, Джеймс Причард и Марк Гордон.
В актерский состав вошли, помимо Браны, Кайл Аллен, Камилла Коттин, Джейми Дорнан, Тина Фэй, Джуд Хилл, Али Кхан, Эмма Лейрд, Келли Рейлли, Риккардо Скамарсио и Мишель Йео.