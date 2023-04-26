В сети появился трейлер фильма «Призрак в Венеции» по роману Агаты Кристи «Вечеринка в Хэллоуин»

«Призрак в Венеции» создала та же команда, которая работала над лентами «Смерть на Ниле» 2022 года и «Убийство в Восточном экспрессе» 2017 года. Сценаристом картины стал Майкл Грин («Логан»), а продюсерами — Брана, Джуди Хоффлунд, Ридли Скотт, Саймон Кинберг, Луиза Киллин, Джеймс Причард и Марк Гордон.