Депутат Мосгордумы Енгалычева обвинила США в создании психо-электронного оружия для контроля мыслей

Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева заявила, что ученые в США работают над «психо-электронным» оружием, которое сможет управлять мыслями и «посылом импульсов». Такие технологии, по ее мнению, нужны, чтобы «человек делал то, что им нужно» (впрочем, кому именно, не уточняется).
Енгалычева сослалась на «одну из утечек из США», также не указав источника. К посту в телеграме она приложила схемы, на которых, как утверждает депутат, изображено то самое «психо-электронное оружие».
«Теперь вы понимаете, зачем им нужно, чтобы весь мир был окутан интернетом к 2030 году? Зачем каждый должен быть загнан на какие угодно порталы госуслуги, мос.ру и т.д.во всех странах? Именно через вышки связи (кому, кстати, они принадлежат?), через интернет они всё это планируют делать уже в самые ближайшие годы», — заявила депутат (орфография и пунктуация автора сохранены).
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