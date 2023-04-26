Депутат Мосгордумы Енгалычева обвинила США в создании психо-электронного оружия для контроля мыслей

«Теперь вы понимаете, зачем им нужно, чтобы весь мир был окутан интернетом к 2030 году? Зачем каждый должен быть загнан на какие угодно порталы госуслуги, мос.ру и т.д.во всех странах? Именно через вышки связи (кому, кстати, они принадлежат?), через интернет они всё это планируют делать уже в самые ближайшие годы», — заявила депутат (орфография и пунктуация автора сохранены).