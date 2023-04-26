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Джеймс МакЭвой снимется в триллере «Контроль». Его снимет Роберт Швентке, автор «Иллюзии полета»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:57

Шотландский актер Джеймс МакЭвой снимется в экшн-триллере «Контроль», который поставит немецкий режиссер Роберт Швентке («Иллюзия полета», «Жена путешественника во времени»). Об этом сообщил Deadline.

Картину выпустят компании Studiocanal и The Picture Company. Съемки начнутся в Берлине летом. Фильм будет основан на подкасте Зака Экерса и Скипа Бронки «Shipworm» («Корабельный червь»).

Подкаст рассказал историю о докторе, который проснулся однажды утром с гаджетом, внедренным в его голову. Девайс невозможно отследить и сложно игнорировать: он транслирует инструкции, игнорирование которых приводит к ужасным последствиям.

Сценарий экранизации написал сам Экерс, а отредактировал Эндрю Болдуин. Продюсерами картины станут Эндрю Рона и Алекс Хайнемен. Производство ленты будут курировать Рон Халперн и Шана Эдди.

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