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Apple TV+ представил трейлер сериала «Платонические» с Сетом Рогеном и Роуз Берн

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:02

На ютуб-канале Apple TV опубликовали трейлер комедийного сериала «Platonic» («Платонические»), главные роли в котором исполнили Сет Роген («Зеленый Шершень») и Роуз Берн («В ритме жизни», «Астрал», «Кролик Питер»).

Сериал выйдет 24 апреля на стриминговом сервисе Apple TV+ и расскажет об отношениях двух старых друзей — успешной жены и матери Сильвии и разведенного неудачника Уилла.

После долгих лет, когда приятели не общались, они воссоединяются и пытаются восстановить прежнюю связь. Дружба героев становится деструктивной и, по мнению их окружения, неподходящей для жизни двух людей среднего возраста.

«Мне не нравится чувствовать себя вторым самым важным мужчиной в твоей жизни», — заявляет Сильвии ее муж. Сама героиня же признается, что, кажется, проживает кризис и стыдится этого в присутствии супруга.

Ролик демонстрирует множество комических и нелепых ситуаций, в которые попадают Сильвия и Уилл. Шоу разработали режиссер фильма «Соседи. На тропе войны» Николас Столлер вместе с Рогеном, Бирн и Конором Уэлчем. В шоу снялись Люк Макфарлейн, Тре Хейл, Карла Галло и Эндрю Лопес.

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Сет РогенНиколас СтоллерЛюк Макфарлейн
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