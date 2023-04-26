15-летняя теннисистка из России выиграла матч на турнире WTA

15-летняя россиянка Мирра Андреева одержала первую победу в матче турнира WTA. На соревнованиях в Мадриде она обыграла 49-ю ракетку мира, канадку Лейлу Фернандес, сообщает РБК.
Матч завершился после двух сетов со счетами 6:3 и 6:4 — в пользу россиянки. Ее следующей соперницей станет бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, занимающая 14-ю строчку в рейтинге WTA.
Андреева стала третьей 15-летней теннисисткой в истории, выигравшей в матче на уровне WTA-1000. До нее это удавалось американкам Кори Гауфф и Сиси Беллис.
Ранее в этом сезоне Андреева победила во всех своих 13 встречах на профессиональном уровне, завоевав трофеи на турнирах ITF в швейцарских Кьяссо и Беллинцоне. Фернандес стала для нее первой соперницей из топ-100 рейтинга WTA, которую ей удалось победить.
Также в нынешнем сезоне Андреева доходила до финала юниорского Australian Open, где уступила соотечественнице Алине Корнеевой.