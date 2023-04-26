15-летняя теннисистка из России выиграла матч на турнире WTA

Ранее в этом сезоне Андреева победила во всех своих 13 встречах на профессиональном уровне, завоевав трофеи на турнирах ITF в швейцарских Кьяссо и Беллинцоне. Фернандес стала для нее первой соперницей из топ-100 рейтинга WTA, которую ей удалось победить.