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Беспилотные «Ласточки» в Москве, свадьба кота Степана из Харькова и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:11
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Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы за госизмену
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