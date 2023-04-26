Новые романы Водолазкина, Сальникова и Прилепина вошли в лонг-лист «Большой книги»

Писатель Роман Сенчин, который входит совет экспертов премии, усмотрел в прочитанных им произведениях две тенденции: «Первая — во многих произведениях главный герой обладает необычными способностями. Он (она) или слышит голоса, или запоминает прочитанное, услышанное, или способен увидеть прошлое или будущее. Вторая тенденция — завязкой, опять же, многих произведений становится обнаружение некоей рукописи на антресолях, в сундуке, дипломате».