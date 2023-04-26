Новые романы Водолазкина, Сальникова и Прилепина вошли в лонг-лист «Большой книги»

Национальная литературная премия «Большая книга» поделилась с «Афишей Daily» длинным списком претендентов этого года. В него вошло 51 произведение, включая новые работы Евгения Водолазкина, Алексея Сальникова и Захара Прилепина.
Писатель Роман Сенчин, который входит совет экспертов премии, усмотрел в прочитанных им произведениях две тенденции: «Первая — во многих произведениях главный герой обладает необычными способностями. Он (она) или слышит голоса, или запоминает прочитанное, услышанное, или способен увидеть прошлое или будущее. Вторая тенденция — завязкой, опять же, многих произведений становится обнаружение некоей рукописи на антресолях, в сундуке, дипломате».
Вместе с Сенчиным в экспертный совет входят писатели Евгений Абдуллаев и Евгения Декина, литературный критик Валерия Пустовая и заместитель главреда журнала «Октябрь» Алексей Андреев. Председательствует в совете драматург Дмитрий Данилов.
Ниже полный лонг-лист номинантов, куда вошли авторы из 16 городов России и четырех стран мира: Австрии, Беларуси, Великобритании и Грузии.
- Авченко Василий, документальная проза «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем»
- Аникина Ольга, роман «Назови меня по имени»
- Бару Михаил, сборник рассказов «Скатерть английской королевы»
- Басинский Павел, Барбаняга Екатерина, роман «Алиса в русском Зазеркалье»
- Баунов Александр, документальная проза «Конец режима: Как закончились три европейские диктатуры»
- Буйда Юрий, роман «Дар речи»
- Буржская Ксения, роман «Пути сообщения»
- Бушковский Александр, роман «Ясновидец Пятаков»
- Васякина Оксана, роман «Роза»
- Веркин Эдуард, роман-дилогия «cнарк снарк. Книга 1: Чагинск», «cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада»
- Визель Михаил, документальная проза «Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трех эпох Интернета в России»
- Водолазкин Евгений, роман «Чагин»
- Воротынцев Петр, повесть «Заведение»
- Гаврилов Николай, повесть «Утешение»
- Гаричев Дмитрий, роман «Lakinsk Project»
- Джафаров Рагим, роман «Марк и Эзра 2.0»
- Дудко Андрей, роман «Последователь»
- Ермаков Олег, роман «По дороге в Вержавск»
- Захаров Дмитрий, роман «Комитет охраны мостов»
- Захарцов Виталий, роман «Молодильник ЗИЛ для хранения продуктов в безвремении»
- Идиатуллин Шамиль, роман «До февраля»
- Квадратов Михаил, роман «Отравленным место в раю»
- Колмогоров Алексей, роман «ОТМА. Спасение Романовых»
- Кремчуков Евгений, роман «Волшебный хор»
- Кренёв Павел, сборник рассказов «Энциклопедия Русского Поморья в очерках и рассказах коренного помора»
- Кругосветов Саша, роман «Полет саранчи»
- Кузьминский Лев, роман «Привет, заморыши»
- Манойло Екатерина, роман «Отец смотрит на запад»
- Мариничев Родион, повесть «Комендань»
- Мелихов Александр, роман «Сапфировый альбатрос»
- Миронов Сергей, повесть «Пагубная страсть»
- Побяржина Хелена, роман «Валсарб»
- Попов Евгений, Гундарин Михаил, документальная проза «Василий Макарович»
- Прилепин Захар, документальная проза «Шолохов. Незаконный»
- Рачунь Алексей, роман «Почему Мангышлак»
- Рубанов Андрей, документальная проза «Анастас Микоян. От Ленина до Кеннеди»
- Рябов Кирилл, сборник повестей и рассказов «Лихо»
- Сальников Алексей, роман «Оккульттрегер»
- Словцов Анатолий, повесть «Сюжет и фабула не совпадают»
- Сопикова Анастасия, сборник рассказов «Тоска по окраинам»
- Тавров Андрей, роман «Снигирь»
- Титов Арсен, роман «Так компоновал Веронезе»
- Токарева Виктория, сборник рассказов «Внутренний голос»
- Турбин Михаил, роман «Выше ноги от земли»
- Узрютова Гала, роман «Которые»
- Фалеев Дмитрий, Варенкова Евгения, роман «Формула всего»
- Ханипаев Ислам, роман «Холодные глаза»
- Черножукова Виктория, Веретенников Владимир, роман «Частные случаи ненависти и любви»
- Чернышева Татьяна, роман «Дочь предателя»
- Шалашова Александра, роман «Салюты на той стороне»
- Шнитман-МакМиллин Светлана, документальная проза «Георгий Владимов: бремя рыцарства».
Список финалистов объявят 1 июня. Затем к работе приступит жюри премии — Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и состоящая из 104 человек. Читатели смогут сделать свой выбор в народном голосовании на книжном рекомендательном сервисе LiveLib. Победителей «Большой книги» объявят в декабре.