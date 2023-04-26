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Новые романы Водолазкина, Сальникова и Прилепина вошли в лонг-лист «Большой книги»

Семён Гудошников
Сегодня в 19:12

Национальная литературная премия «Большая книга» поделилась с «Афишей Daily» длинным списком претендентов этого года. В него вошло 51 произведение, включая новые работы Евгения Водолазкина, Алексея Сальникова и Захара Прилепина.

Писатель Роман Сенчин, который входит совет экспертов премии, усмотрел в прочитанных им произведениях две тенденции: «Первая — во многих произведениях главный герой обладает необычными способностями. Он (она) или слышит голоса, или запоминает прочитанное, услышанное, или способен увидеть прошлое или будущее. Вторая тенденция — завязкой, опять же, многих произведений становится обнаружение некоей рукописи на антресолях, в сундуке, дипломате».

Вместе с Сенчиным в экспертный совет входят писатели Евгений Абдуллаев и Евгения Декина, литературный критик Валерия Пустовая и заместитель главреда журнала «Октябрь» Алексей Андреев. Председательствует в совете драматург Дмитрий Данилов.

Ниже полный лонг-лист номинантов, куда вошли авторы из 16 городов России и четырех стран мира: Австрии, Беларуси, Великобритании и Грузии.

  1. Авченко Василий, документальная проза «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем»
  2. Аникина Ольга, роман «Назови меня по имени»
  3. Бару Михаил, сборник рассказов «Скатерть английской королевы»
  4. Басинский Павел, Барбаняга Екатерина, роман «Алиса в русском Зазеркалье»
  5. Баунов Александр, документальная проза «Конец режима: Как закончились три европейские диктатуры»
  6. Буйда Юрий, роман «Дар речи»
  7. Буржская Ксения, роман «Пути сообщения»
  8. Бушковский Александр, роман «Ясновидец Пятаков»
  9. Васякина Оксана, роман «Роза»
  10. Веркин Эдуард, роман-дилогия «cнарк снарк. Книга 1: Чагинск», «cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада»
  11. Визель Михаил, документальная проза «Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трех эпох Интернета в России»
  12. Водолазкин Евгений, роман «Чагин»
  13. Воротынцев Петр, повесть «Заведение»
  14. Гаврилов Николай, повесть «Утешение»
  15. Гаричев Дмитрий, роман «Lakinsk Project»
  16. Джафаров Рагим, роман «Марк и Эзра 2.0»
  17. Дудко Андрей, роман «Последователь»
  18. Ермаков Олег, роман «По дороге в Вержавск»
  19. Захаров Дмитрий, роман «Комитет охраны мостов»
  20. Захарцов Виталий, роман «Молодильник ЗИЛ для хранения продуктов в безвремении»
  21. Идиатуллин Шамиль, роман «До февраля»
  22. Квадратов Михаил, роман «Отравленным место в раю»
  23. Колмогоров Алексей, роман «ОТМА. Спасение Романовых»
  24. Кремчуков Евгений, роман «Волшебный хор»
  25. Кренёв Павел, сборник рассказов «Энциклопедия Русского Поморья в очерках и рассказах коренного помора»
  26. Кругосветов Саша, роман «Полет саранчи»
  27. Кузьминский Лев, роман «Привет, заморыши»
  28. Манойло Екатерина, роман «Отец смотрит на запад»
  29. Мариничев Родион, повесть «Комендань»
  30. Мелихов Александр, роман «Сапфировый альбатрос»
  31. Миронов Сергей, повесть «Пагубная страсть»
  32. Побяржина Хелена, роман «Валсарб»
  33. Попов Евгений, Гундарин Михаил, документальная проза «Василий Макарович»
  34. Прилепин Захар, документальная проза «Шолохов. Незаконный»
  35. Рачунь Алексей, роман «Почему Мангышлак»
  36. Рубанов Андрей, документальная проза «Анастас Микоян. От Ленина до Кеннеди»
  37. Рябов Кирилл, сборник повестей и рассказов «Лихо»
  38. Сальников Алексей, роман «Оккульттрегер»
  39. Словцов Анатолий, повесть «Сюжет и фабула не совпадают»
  40. Сопикова Анастасия, сборник рассказов «Тоска по окраинам»
  41. Тавров Андрей, роман «Снигирь»
  42. Титов Арсен, роман «Так компоновал Веронезе»
  43. Токарева Виктория, сборник рассказов «Внутренний голос»
  44. Турбин Михаил, роман «Выше ноги от земли»
  45. Узрютова Гала, роман «Которые»
  46. Фалеев Дмитрий, Варенкова Евгения, роман «Формула всего»
  47. Ханипаев Ислам, роман «Холодные глаза»
  48. Черножукова Виктория, Веретенников Владимир, роман «Частные случаи ненависти и любви»
  49. Чернышева Татьяна, роман «Дочь предателя»
  50. Шалашова Александра, роман «Салюты на той стороне»
  51. Шнитман-МакМиллин Светлана, документальная проза «Георгий Владимов: бремя рыцарства».

Список финалистов объявят 1 июня. Затем к работе приступит жюри премии — Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и состоящая из 104 человек. Читатели смогут сделать свой выбор в народном голосовании на книжном рекомендательном сервисе LiveLib. Победителей «Большой книги» объявят в декабре.

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